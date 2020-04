EA Sports si FIFA lanseaza "Cupa EA SPORTS FIFA 20 Stay and Play"! Actiune SUPERBA pentru unirea comunitatii fotbalistice! Real, Liverpool, PSG sau City vor participa

EA Sports si FIFA vor organiza un eveniment caritabil de proportii pentru sprijinirea luptei impotriva Covid-19. Competitia va avea loc in perioada 15-19 aprilie.

Celebra companie dezvoltatoare de jocuri electronice, EA Sports, impreuna cu FIFA vor organiza un eveniment caritabil pentru a promova productivitatea de acasa pe perioada pandemiei de coronavirus si pentru a acorda un sprijin financiar oamenilor care traverseaza vremuri dificile.

Competitia va avea loc va avea loc in perioada 15-19 aprilie, iar Electronic Arts va dona 1 milion de dolari Fondului de ajutor pentru coronavirus de la Global Giving.

Competitia va reuni 20 dintre cele mai importante cluburi din Europa, care se vor duela in jocul FIFA 20. Vor participa fotbalisti profesionisti numiti de cluburile participante, printre care Real Madrid, Liverpool, PSG, Manchester City, Atletico Madrid sau Borussia Dortmund.

"Vrem sa aducem comunitatea mondiala de fotbal impreuna prin Cupa EA SPORTS FIFA 20 Stay and Play, astfel incat milioane de oameni sa poata experimenta emotia cluburilor lor preferate si a fotbalistilor profesionisti care joaca - chiar si atunci cand trebuie sa fim separati. Lucram pentru a ajuta oamenii din intreaga lume sa gaseasca mai multe modalitati de conectare prin joc. In combinatie cu contributiile de ajutor pe care le realizam, speram sa aiba un impact pozitiv in viata oamenilor in acest timp provocator", a spus Andrew Wilson, CEO al Electronic Arts.

Turneul va prezenta, de asemenea, modalitati prin care fanii si telespectatorii vor putea dona si sprijini eforturile de asistenta mondiala in curs pentru a ajuta la stoparea raspandirii Covid-19.

"In aceasta perioada fara precedent, mai mult ca niciodata, vedem ca oamenii se reunesc pentru a gasi noi modalitati de a se implica in fotbal. Este incurajator sa vedem modalitatile prin care putem aduce experiente din viata reala cu partenerii nostri de la EA. Nu ne-am angajat doar sa sustinem eforturile de ameliorare a coronavirusului, ci sa aducem si mai multe modalitati pentru fanii fotbalului de a se implica in sportul pe care il iubesc", a declarat Simon Thomas (Chief Commercial Officer al FIFA).

Competitia va putea fi urmarita pe canalul EA SPORTS FIFA Twitch.