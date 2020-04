DRAMA in lumea fotbalului! Un fost jucator al lui Liverpool si Manchester City a incetat din viata

Un fost jucator al lui Liverpool a pierdut lupta cu o boala nemiloasa.

Carismaticul Michael Robinson a murit la varsta de 61 de ani, dupa multe luni de lupta impotriva cancerului incurabil cu care a fost diagnosticat in 2018. Contul oficial de Twitter al fostului jucator de fotbal si comentator a anuntat decesul marti dimineata.

"Cu o tristete enorma, va informam despre moartea lui Michael. Ne lasa cu un mare gol, dar si cu nenumarate amintiri pline de iubire. Vom fi vesnic recunoscatori pentru ca acest om nu a fost niciodata singur.", a fost mesajul postat pe contul de Twitter.

Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias — Michael Robinson (@michaelrobinson) April 28, 2020

Michael Robinson a fost un jucator important de fotbal, iar in prezent era comentator de televiziune, o meserie prin care si-a castigat dragostea si admiratia publicului. Robinson si-a petrecut cea mai mare parte din cariera in Anglia, iar in Spania a devenit cunoscut ca si comentator.

In Anglia a jucat pentru echipe precum Manchester City, Brighton sau Liverpool. Cu cormoranii a reusit sa castige Cupa Campionilor in 1984. A fost coleg cu legende precum Kenny Dalglish si Ian Rush. A fost international irlandez unde a avut 14 selectii si a marcat 4 goluri.