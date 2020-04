Man. United si Liverpool se dueleaza pentru semnatura lui Havertz! Cel mai valoros jucator german este pregatit de o noua provocare

Kai Havertz este unul din cei mai buni tineri jucatori din Europa si a atras deja atentia celor mai mari cluburi.

Kai Havertz, mijlocasul ofensiv de 20 de ani al lui Leverkusen, a avut un sezon foarte bun si a marcat sase goluri in 22 de meciuri. A reusit si cinci asisturi si a atras atentia granzilor Europei.

Leverkusen stie ca sansele de a-l tine la echipa pe tanarul talent sunt mici si cere o suma de 80 de milioane de euro in schimbul sau. Manchester United si Liverpool par a fi pe urmele jucatorului, insa s-a vorbit si de interesul lui Real Madrid sau Bayern Munchen.

"Sunt pregatit sa fac un pas mare si imi plac provocarile. Chiar daca va fi in alta tara. Leverkusen este un club minunat si ma simt bine aici. Am spus intotdeauna asta. Dar vreau sa fac urmatorul pas in cariera mea la un moment dat. Am ambitie mare.", a declarat Havertz pentru Bild Sport.

De asemena, Havertz a spus ca banii nu sunt principalul factor care sa ii influenteze decizia: "Antrenorul este o persoana foarte importanta pentru mine. Trebuie sa existe o potrivire. Pentru mine, directia sportiva a clubului se reflecta si in alegerea antrenorului." Este o declaratie care ii poate oferi un avantaj lui Jurgen Klopp. Se stie ca antrenorul neamt are relatii foarte bune cu jucatorii si stie sa ii tina sub aripa sa.

Havertz a jucat aproape 140 de meciuri la Leverkusen si are deja sapte prezente in nationala Germaniei. Este cel mai valoros jucator geman in acest moment si este cotat la 81 de milioane de euro pe transfermarkt.