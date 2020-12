Au iesit SCANTEI intre Mourinho si Klopp dupa Liverpool - Tottenham: "Daca m-as comporta ca el, as fi eliminat intr-un minut!" 

Liverpool s-a impus pe teren propriu cu Tottenham, 2-1.

Campioana Angliei a reusit sa castige cu Tottenham datorita golului lui Firmino din minutul 90. Salah a deschis scorul pe Anfield in minutul 26, insa Son a egalat rapid, stabilind astfel scorul primei reprize.

Victoria in fata echipei lui Mourinho o duce pe Liverpool la 3 puncte de Tottenham in clasament. La finalul partidei, cei doi antrenori au fost surprinsi in momentul salutului, cand portughezul i-a transmis un mesaj lui Klopp.

Mourinho a explicat la conferinta de presa ce i-a spus antrenorului lui Liverpool: "I-am zis ca cea mai buna echipa a pierdut in aceasta seara, el nu a fost de acord. Daca m-as comporta ca el pe marginea terenului, as fi eliminat intr-un minut".

De cealalta parte, Klopp a confirmat spusele lui Mourinho, amuzat de remarca acestuia.

"Mou mi-a zis ca cea mai buna echipa a pierdut, credeam ca glumeste, dar nu...", a spus Klopp.