Tottenham a remizat cu LASK Linz, scor 3-3, iar Mourinho a decis sa isi pedepseasca jucatorii! Postarea portughezulului devenita virala

Tottenham a remizat cu LASK Linz, in deplasare, scor 3-3, si a obtinut calificarea in primavara europeana.

Jose Mourinho si-a dorit sa plece cu toate cele 3 puncte in Anglia, iar egalul nu l-a multumit. In ultima vreme portughezul a avut pe Instagram mai multe postari virale, iar in ultima i-a anuntat pe jucatori ca nu liber vineri, ci ca vor merge la antrenamente. "Antrenament maine, dar la ora 12:00", a fost postarea lui Jose de pe Instagram.

Tottenham a remizat in Austria, scor 3-3. Londonezii se pregateau sa plece acasa cu toate cele 3 puncte, dar in minutul 93, cand scorul era 3-2 pentru englezi, Mamoudou Karamoko, jucatorul lui LASK Linz, a restabilit egalitatea, iar scorul final al partidei a fost 3-3. In celalalt meci al grupei, Antwerp a castigat cu 3-1, in fata lui Ludogorets.

Dupa aceste rezultate, belgienii sunt pe primul loc in grupa cu 12 puncte. Spurs ocupa locul 2 cu 10 puncte, iar ambele echipe sunt deja calificate in urmatorea runda din Europa League. LASK a reusit sa acumuleze in grupa 7 puncte, si este pe locul 3, iar Ludogorets, echipa romanului Claudiu Keseru, nu strans niciun punct si este pe ultimul loc.