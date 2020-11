Razvan Lucescu, intr-un top SENZATIONAL alaturi de Guardiola si Mourinho! Performanta incredibila reusita de antrenorul lui Al Hilal

Razvan Lucescu a reusit tripla in acest sezon in Arabia Saudita.

Echipa sa, Al Hilal, a cucerit titlul, Cupa Regelui si trofeul Ligii Campionilor Asiei, iar antrenorul a obtinut astfel accesul intr-un top select.

Razvan Lucescu a ajuns in clasamentul tehnicienilor care au reusit tripla intr-un sezon, fiind, printre altii, alaturi de Pep Guardiola sau Jose Mourinho. Romanul s-a declarat extrem de incantat de faptul ca a reusit un sezon atat de bun.

"Sunt extrem de mandru. Am facut istorie. Nimeni in Arabia Saudita nu a facut asa ceva. Chiar in lume, putini au castigat trei trofee precum cele obtinute de noi. Titlul, Champions si Cupa. Mourinho cu Inter, Guardiola cu Barcelona, Bayern si cred ca Ghangzou cu Lippi", a declarat Razvan Lucescu pentru Radio Sport 1.

Tehnicianul roman in varsta de 51 de ani este pe banca lui Al Hilal din vara anului 2019, adunand in Arabia Saudita 41 de victorii, 10 remize si doar 6 infrangeri.