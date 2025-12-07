VIDEO FCSB tremură! Câte goluri a marcat japonezul lui Feyenoord în ultima etapă din Olanda

FCSB tremură! C&acirc;te goluri a marcat japonezul lui Feyenoord &icirc;n ultima etapă din Olanda Fotbal extern
Cele două echipe se întâlnesc pe 11 decembrie în Europa League.

Feyenoord RotterdamFCSBAyase UedaQuinten TimberKoen Kostons
Feyenoord Rotterdam, următoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a surclasat-o pe PEC Zwolle cu scorul de 6-1, sâmbătă seara, pe teren propriu, în etapa a 15-a din Eredivisie.

Ayase Ueda, patru goluri în Feyenoord - Zwolle 6-1

Japonezul Ayase Ueda a reuşit un hat-trick în prima repriză (11, 20, 42) şi a mai marcat o dată după pauză (55), celelalte goluri ale gazdelor fiind înscrise de Quinten Timber (37 - din penalty) şi Casper Tengstedt (84).

Golul de onoare al oaspeţilor a fost semnat în prelungiri de Koen Kostons (90+5).

Campioana PSV Eindhoven a învins-o pe Heerenveen cu 2-0, în deplasare, prin golurile reuşite de Joey Veerman (22), din pasa internaţionalului român Dennis Man, şi de Ricardo Pepi (27).

Man a evoluat 64 de minute la PSV.

PSV Eindhoven este lider în Eredivisie, cu 40 de puncte, urmată de Feyenoord Rotterdam, 34 de puncte, Ajax Amsterdam, 26 de puncte, etc.

FCSB o va întâlni pe Feyenoord pe 11 decembrie, la Bucureşti, în etapa a şasea din Europa League.

Agerpres

