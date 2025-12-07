Feyenoord Rotterdam, următoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a surclasat-o pe PEC Zwolle cu scorul de 6-1, sâmbătă seara, pe teren propriu, în etapa a 15-a din Eredivisie.

Ayase Ueda, patru goluri în Feyenoord - Zwolle 6-1



Japonezul Ayase Ueda a reuşit un hat-trick în prima repriză (11, 20, 42) şi a mai marcat o dată după pauză (55), celelalte goluri ale gazdelor fiind înscrise de Quinten Timber (37 - din penalty) şi Casper Tengstedt (84).

Golul de onoare al oaspeţilor a fost semnat în prelungiri de Koen Kostons (90+5).

