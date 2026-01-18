După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!"

După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!" Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Feyenoord, fosta adversară a lui FCSB din Europa League, traversează o perioadă catastrofală, iar Robin van Persie riscă să fie demis.

TAGS:
Robin van PersieQuinten TimberSparta RotterdamFCSBfeyenoord
Din articol

Duminică seară, în runda a 19-a din Eredivisie, Feyenoord a pierdut și derby-ul cu Sparta Rotterdam, chiar pe De Kuip, scor 3-4. A fost al cincilea meci consecutiv fără victorie pentru echipa lui Robin van Persie, care mai are doar șanse teoretice la titlu.

Feyenoord, serie de coșmar. Eșec cu 3-4 în derby-ul cu Sparta

Condusă cu 2-0 și 3-1, Feyenoord spera că va pleca măcar un punct după ce tânărul atacant Shaqueel van Persie (19 ani), chiar fiul antrenorului, a reușit o dublă pe final. Însă Sparta a marcat pentru 4-3 în prelungiri, prin Joshua Kitolano.

A fost un nou eșec cu 3-4 într-o perioadă scurtă pentru Feyenoord, după partida cu FCSB de la București, din decembrie. În plus, echipa lui Van Persie a mai pierdut și alte meciuri tari, precum cele cu Ajax sau Heerenveen, iar tot mai multe voci cer plecarea antrenorului.

Van Persie, mitraliat de propriul jucător

Mai mult decât atât, Van Persie are probleme și în vestiar. Mijlocașul Quinten Timber (24 de ani), unul dintre cei mai bine cotați jucători din lot, a lansat un atac foarte dur la adresa tehnicianului imediat după meci.

Intrat în ultimele șase luni de contract și deranjat că nu a prins primul 11, Timber a spus la ESPN: "Tocmai am citit ce s-a spus înainte de meci. E păcat pentru că nu e prima dată când antrenorul nu își protejează jucătorii. Acum s-a întâmplat din nou, dar toate au o limită. Toți din club știu că dau de fiecare dată totul pentru acest club".

Van Persie și-a explicat decizia de a nu-l titulariza pe Timber: "E o chestiune pur sportivă. Urmăresc antrenamentele, meciurile și jucătorii, în special intențiile lor", lăsând de înțeles că jucătorul său este deja cu gândul la un transfer.

Timber, introdus duminică în repriza secundă a meciului cu Sparta, a replicat dur: "Să fie clar, e ultima mea variantă să plec gratis în vară. Mi se pare dezamăgitor ce se spune. Am tăcut o dată, de două ori, dar acum e momentul să ies în față. Nu vreau să plec gratis și poate că acesta a fost ultimul meu meci pe De Kuip. Antrenorul poate avea o opinie, dar să mi-o spună în față. Uneori trebuie să-ți protejezi jucătorii. S-a trecut peste o limită acum!".

Feyenoord se află pe locul secund din Eredivisie, cu 36 de puncte, însă distanța față de liderul PSV Eindhoven este uriașă, 16 puncte!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
ULTIMELE STIRI
Gata, Dinamo face al treilea transfer al iernii! Când semnează fotbalistul
Gata, Dinamo face al treilea transfer al iernii! Când semnează fotbalistul
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, ACUM! VIDEO | România, în dificultate pe faza de atac în startul reprizei secunde
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, ACUM! VIDEO | România, în dificultate pe faza de atac în startul reprizei secunde
Dinamo - „U” Cluj 1-0, pe Sport.ro! „Câinii roșii” obțin o victorie importantă în lupta pentru play-off
Dinamo - „U” Cluj 1-0, pe Sport.ro! „Câinii roșii” obțin o victorie importantă în lupta pentru play-off
Olympique Lyon – Brest 1-0 ACUM pe VOYO! CARTONAȘ ROȘU și gol superb marcat în finalul primei reprize
Olympique Lyon – Brest 1-0 ACUM pe VOYO! CARTONAȘ ROȘU și gol superb marcat în finalul primei reprize
Andrei Buzle, capodoperă în România - Danemarca la Europeanul de handbal. VIDEO cu golul marcat de român (VOYO)
Andrei Buzle, capodoperă în România - Danemarca la Europeanul de handbal. VIDEO cu golul marcat de român (VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”

Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor



Recomandarile redactiei
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, ACUM! VIDEO | România, în dificultate pe faza de atac în startul reprizei secunde
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, ACUM! VIDEO | România, în dificultate pe faza de atac în startul reprizei secunde
Dinamo - „U” Cluj 1-0, pe Sport.ro! „Câinii roșii” obțin o victorie importantă în lupta pentru play-off
Dinamo - „U” Cluj 1-0, pe Sport.ro! „Câinii roșii” obțin o victorie importantă în lupta pentru play-off
Andrei Buzle, capodoperă în România - Danemarca la Europeanul de handbal. VIDEO cu golul marcat de român (VOYO)
Andrei Buzle, capodoperă în România - Danemarca la Europeanul de handbal. VIDEO cu golul marcat de român (VOYO)
Xabi Alonso poate să îl antreneze pe Radu Drăgușin!
Xabi Alonso poate să îl antreneze pe Radu Drăgușin!
"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene
"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene
Alte subiecte de interes
Robin van Persie a fost prezentat la noua sa echipă! Unde va antrena
Robin van Persie a fost prezentat la noua sa echipă! Unde va antrena
Fiul unui fost mare internațional e decis să reprezinte Maroc! S-a supărat că nu a fost convocat la U17
Fiul unui fost mare internațional e decis să reprezinte Maroc! S-a supărat că nu a fost convocat la U17 
FCSB tremură! Câte goluri a marcat japonezul lui Feyenoord în ultima etapă din Olanda
FCSB tremură! Câte goluri a marcat japonezul lui Feyenoord în ultima etapă din Olanda
AC Milan, OUT din Champions League! Bayern, calificare cu emoții. 14 goluri marcate în meciurile de marți
AC Milan, OUT din Champions League! Bayern, calificare cu emoții. 14 goluri marcate în meciurile de marți
Poveste pentru legenda fotbalului! Un fotbalist de la Feyenoord a marcat la debut la fel ca strabunicul sau: VIDEO
Poveste pentru legenda fotbalului! Un fotbalist de la Feyenoord a marcat la debut la fel ca strabunicul sau: VIDEO
VIDEO FABULOS! Un olandez a reusit OPT goluri intr-un meci! Vezi cum si-a umilit adversarii!
VIDEO FABULOS! Un olandez a reusit OPT goluri intr-un meci! Vezi cum si-a umilit adversarii!
CITESTE SI
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

stirileprotv Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

stirileprotv Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

stirileprotv O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!