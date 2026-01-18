După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!"

Duminică seară, în runda a 19-a din Eredivisie, Feyenoord a pierdut și derby-ul cu Sparta Rotterdam, chiar pe De Kuip, scor 3-4. A fost al cincilea meci consecutiv fără victorie pentru echipa lui Robin van Persie, care mai are doar șanse teoretice la titlu.

Feyenoord, serie de coșmar. Eșec cu 3-4 în derby-ul cu Sparta



Condusă cu 2-0 și 3-1, Feyenoord spera că va pleca măcar un punct după ce tânărul atacant Shaqueel van Persie (19 ani), chiar fiul antrenorului, a reușit o dublă pe final. Însă Sparta a marcat pentru 4-3 în prelungiri, prin Joshua Kitolano.



A fost un nou eșec cu 3-4 într-o perioadă scurtă pentru Feyenoord, după partida cu FCSB de la București, din decembrie. În plus, echipa lui Van Persie a mai pierdut și alte meciuri tari, precum cele cu Ajax sau Heerenveen, iar tot mai multe voci cer plecarea antrenorului.

Van Persie, mitraliat de propriul jucător



Mai mult decât atât, Van Persie are probleme și în vestiar. Mijlocașul Quinten Timber (24 de ani), unul dintre cei mai bine cotați jucători din lot, a lansat un atac foarte dur la adresa tehnicianului imediat după meci.



Intrat în ultimele șase luni de contract și deranjat că nu a prins primul 11, Timber a spus la ESPN: "Tocmai am citit ce s-a spus înainte de meci. E păcat pentru că nu e prima dată când antrenorul nu își protejează jucătorii. Acum s-a întâmplat din nou, dar toate au o limită. Toți din club știu că dau de fiecare dată totul pentru acest club".



Van Persie și-a explicat decizia de a nu-l titulariza pe Timber: "E o chestiune pur sportivă. Urmăresc antrenamentele, meciurile și jucătorii, în special intențiile lor", lăsând de înțeles că jucătorul său este deja cu gândul la un transfer.



Timber, introdus duminică în repriza secundă a meciului cu Sparta, a replicat dur: "Să fie clar, e ultima mea variantă să plec gratis în vară. Mi se pare dezamăgitor ce se spune. Am tăcut o dată, de două ori, dar acum e momentul să ies în față. Nu vreau să plec gratis și poate că acesta a fost ultimul meu meci pe De Kuip. Antrenorul poate avea o opinie, dar să mi-o spună în față. Uneori trebuie să-ți protejezi jucătorii. S-a trecut peste o limită acum!".

