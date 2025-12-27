Ciprian Marica (40 de ani) a fost impresionat de către jucătorii lui Pep Guardiola în partida Nottingham Forrest - Manchester City 1-2, contând pentru etapa a 18-a din Premier League.

Ciprian Marica, impresionat după Nottingham Forrest - Manchester City 1-2

Chiar dacă „cetățenii” s-au impus cu emoții, fostul atacant al echipei naționale a subliniat faptul că mijlocașii lui Manchester City reușesc să intre până în careul advers. El a lăudat, de asemenea, calitatea individuală excelentă a decarului Rayan Cherki (22 de ani).

„Încă un lucru care trebuie remarcat este faptul că la City, unde vorbim de cel mai înalt nivel și de jucătorii cei mai buni, mijlocașii reușesc să intre în careu. Cu cât aduci mai mulți jucători în careu, cu atât ai mai multe șanse de a marca, în primul rând.

Marica, despre Cherki: „Aici intervine calitatea de fotbalist”

În al doilea rând, calitatea lui Rayan Cherki, care nici nu se uită la minge. Primește balonul, ridică privirea și imediat după pasează. Aici intervine calitatea de fotbalist.

Noi, sigur, ne uităm la Premier League și vedem astfel de calitate la jucători. După aceea ne uităm în campionatul nostru și spunem: 'De ce nu îi dă mingea?' Nu îi dă mingea pentru că noi nu avem calitatea asta. Asta e realitatea!”, a reacționat Ciprian Marica, la emisiunea „Play On Sport”, transmisă în exclusivitate pe VOYO.



Manchester City a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Nottingham Forest, în etapa a 18-a din Premier League. Pentru gazde a marcat Hutchinson (54'), iar pentru oaspeți au punctat Reijnders (48') și Cherki (83').

