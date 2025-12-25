Mijlocaşul lui Chelsea, Cole Palmer, este în sfârşit gata să joace 90 de minute după ce a suferit luni de zile din cauza accidentărilor, a declarat miercuri antrenorul Enzo Maresca, a cărui echipă o va întâlni sâmbătă pe Aston Villa în Premier League, scrie Reuters.

Enzo Maresca a făcut anunțul: Cole Palmer e pregătit să joace 90 de minute



Palmer a fost folosit puţin în urma unei accidentări în zona inghinală şi a unei fracturi la un deget de la picior, dar Maresca opinează că fotbalistul şi-a încheiat revenirea, jucând din ce în ce mai mult.



"Cred că el (Palmer) este pregătit pentru 90 de minute. Progresul pentru un jucător este de 45 (minute), o oră, 70. A jucat deja o oră împotriva lui Everton. A jucat mai mult de 70 de oră împotriva lui Newcastle, aşa că eu cred că progresul există", a declarat Maresca reporterilor înaintea meciului de sâmbătă pe teren propriu împotriva lui Villa.



Italianul va primi înapoi doi jucători din sala de tratament, atacantul Liam Delap, care se recuperează după o accidentare la umăr suferită la începutul acestei luni, şi extrema Estevao, care se întoarce după o problemă musculară care l-a făcut să rateze ultimele două meciuri, potrivit Agerpres.



"(Estevao)a revenit, e disponibil pentru sâmbătă. El şi Liam Delap... Aşa că sunt foarte fericit pentru amândoi", a spus tehnicianul.



Maresca va fi în tribune după ce a primit o suspendare pentru al treilea său cartonaş galben în acest sezon. Italianul ispăşise deja o suspendare în octombrie, când a fost eliminat împotriva lui Liverpool.



"Da, în aproape 100 de meciuri, am fost suspendat de trei ori. O dată pentru că am sărbătorit şi de două ori pentru cartonaşe galbene. Deci da, din păcate voi fi în tribune, dar Willy (Caballero) este acolo, Danny (Walker) este acolo, stafful tehnic este acolo", a spus el.

Premier League, EXCLUSIV pe VOYO



Maresca l-a lăudat pe Reece James, a cărui influenţă a crescut după ce a scăpat de accidentările din sezoanele trecute, căpitanul fiind esenţial în remiza, 2-2, cu Newcastle United, meci în care a transformat o lovitură liberă.



"El devine tot mai sigur în calitate de lider şi joacă din ce în ce mai multe minute. Acesta este motivul pentru care suntem fericiţi, pentru că poate fi în formă şi sănătos. Ştim că poate fi aici ca lider. Este unul dintre cei mai importanţi jucători din mai multe motive. E de la noi, jucător format la academie. Este căpitanul. Când este apt de joc, este unul dintre cei mai buni jucători pe care îi avem, fără îndoială", a afirmat tehnicianul. Agerpres

