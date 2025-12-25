Internaţionalul argentinian Cristian Romero, căpitanul echipei Tottenham Hotspur, este anchetat de Federaţia engleză de fotbal (FA) pentru un presupus comportament "necorespunzător" după eliminarea sa în finalul meciului cu FC Liverpool (scor 1-2), disputat sâmbătă în Premier League, informează agerpres.

Cristian Romero, colegul lui Drăgușin, anchetat de Federația Engleză de Fotbal



Romero a primit al doilea cartonaş galben în timpul adiţional al reprizei secunde, în urma unei intrări dure asupra francezului Ibrahima Konate (90+3), lăsând-o pe Tottenham în nouă jucători, după ce olandezul Xavi Simons primise deja un cartonaş roşu în prima repriză (33).



Fundaşului argentinian i se reproşează că "a acţionat într-un mod necorespunzător, nepărăsind imediat terenul de joc şi/sau comportându-se într-o manieră conflictuală şi/sau agresivă faţă de arbitrul meciului, după ce a fost eliminat în minutul 90+3", a precizat FA într-un comunicat.



Romero, campion mondial cu selecţionata Argentinei în 2022, are termen până pe 2 ianuarie pentru a răspunde acuzaţiilor federaţiei.



În urma eliminării sale, Cristian Romero a primit o suspendare automată de un meci şi va rata partida pe care Tottenham o va disputa duminică, în deplasare, cu formaţia Crystal Palace.



Tottenham, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, se află pe locul 14 în campionatul Angliei, la 17 puncte distanţă de liderul Arsenal Londra.

