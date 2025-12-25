Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, nu crede că accidentarea căpitanului Bruno Fernandes îl va ține pe acesta mult timp departe de teren, dar nu a menționat perioada indisponibilității sale, scrie DPA, citat de Agerpres.

Internaționalul portughez a suferit o accidentare la țesuturile moi în înfrângerea de duminică în fața lui Aston Villa.



Cu toate acestea, înainte de meciul de Boxing Day împotriva lui Newcastle United, Amorim și-a schimbat opinia cu privire la amploarea accidentării lui Fernandes și, de asemenea, a problemei la gambă suferite de Kobbie Mainoo, care a ratat meciul cu Villa. 'Nu pentru acest meci', a spus Amorim despre perspectiva ca oricare dintre ei să fie disponibil.



'Se recuperează. Nu cred că va dura mult timp. Cred că Kobbie se va întoarce mai repede decât Bruno', a punctat Amorim.



Întrebat despre perioada de absență a lui Fernandes, Amorim a adăugat: 'Nu pot să mă pronunț, am o idee, dar o să vedem'.



Manchester United ocupă locul 7 în Premier League, cu 26 puncte din 17 meciuri, și va găzdui în ultimele meciuri din acest an pe Newcastle (26 decembrie) și Wolverhampton (30 decembrie).

