Nottingham Forest - Manchester City, ora 14:30, LIVE pe VOYO. "Cetățenii" continuă cursa pentru titlu

Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

nottingham forest - manchester city
Nottingham Forest - Manchester City, ora 14:30, LIVE pe VOYO

Cu victorii pe linie în Premier League, Manchester City este pe locul doi, cu 37 de puncte, la două distanță de liderul Arsenal, și caută o victorie pe City Ground pentru a ține pasul cu echipa lui Mikel Arteta.

După 17 runde, trupa lui Pep Guardiola se poate lăuda cu cel mai bun atac din Premier League, cu 41 de goluri marcate, dar și cu a doua cea mai bună apărare, cu 16 goluri încasate.

De partea cealaltă, Nottingham Forest este într-o situație delicată. După ce a prins Europa în sezonul precedent, fosta câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni este prima deasupra liniei retrogradabile, iar un succes răsunător cu Manchester City ar ajuta-o să se distanțeze de ”zona roșie”.

Pep Guardiola nu glumeşte când vine vorba de abateri de la reguli. Nici măcar în perioada sărbătorilor. Aşadar, exigentul antrenor al Manchester City şi-a avertizat jucătorii înainte de sărbătorile de Crăciun. „Fiecare jucător are o greutate pe care trebuie să o respecte. Când se întorc voi verifica greutatea lor, pentru a vedea dacă s-au îngrăşat.”

Antrenorul catalan le-a permis, desigur, jucătorilor săi să se bucure de Crăciun, dar i-a şi ameninţat: „Imaginaţi-vă că un jucător este în perfectă formă fizică, dar se întoarce cu trei kilograme în plus. El va rămâne la Manchester. Nu va merge la Nottingham Forest.”

