Chelsea - Aston Villa, ora 19:30, LIVE pe VOYO. Capul de afiș al rundei din Premier League

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Meciul dintre Chelsea și Aston Villa ține capul de afiș al rundei cu numărul 18 din Premier League. Vecine de clasament, cele două echipe își dau întâlnire pe Stamford Bridge.

Chelsea este pe locul patru, cu 29 de puncte și doar o victorie în ultimele cinci runde. Chiar dacă multe nume importante o vedeau printre favoritele la titlu din acest sezon, echipa lui Enzo Maresca s-a îndepărtat ușor, dar sigur, de locurile fruntașe, iar înainte de această rundă este la zece puncte de primul loc.

De partea cealaltă, Aston Villa este surpriza acestui început de sezon din Premier League. Este pe locul trei, cu 36 de puncte și victorii pe linie în campionat. 

Ultimul meci direct dintre cele două s-a disputat în februarie, pe Villa Park, iar Aston Villa a câștigat atunci cu 2-1.

