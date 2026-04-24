FC Bihor a învins-o dramatic pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, cu scorul de 3-2, joi, la Oradea, într-un meci din etapa a şasea din play-off-ul Ligii 2.
Vătăjelu, eroul Bihorului după golul marcat în minutul 90+3
Bogdan Vătăjelu a marcat golul victoriei pentru bihoreni (90+3).
FC Bihor a condus cu 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Albert Stahl (16) şi de Dragoş Tescan (21), dar oaspeţii au reuşit egalarea, graţie golurilor înscrise de Darius Haruţ (56) şi spaniolul Nacho Heras (84), ambele din penalty!
Play-off - etapa a 6-a
Joi
FC Bihor Oradea - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3-2
Sâmbătă
Chindia Târgovişte - FC Voluntari (Stadion ''Eugen Popescu'' - Târgovişte, 11:00)
Steaua Bucureşti - Corvinul Hunedoara (Stadion Steaua - Bucureşti, 13:00)