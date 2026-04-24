PSV Eindhoven a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 6-1, de Zwolle, în etapa a 31-a din Eredivisie.

Deja campioană şi în acest sezon, PSV a deschis scorul în meciul cu Zwolle, prin Pepi, în minutul 8, din pasa lui Esmir Bajraktarevic, însă în startul reprizei secunde Buurmeester a egalat pentru oaspeţi.

Tot Pepi a făcut 2-1, în minutul 57, și tot din pasa lui Esmir Bajraktarevic, pentru ca într-un interval de şapte minute gazdele să se desprindă decisiv, scrie news.ro.

Jensen a marcat în propria poartă, în minutul 72, aducând pe PSVB în avantaj de două goluri, apoi Bajraktarevic a marcat în minutul 73, iar Driouech a înscris şi el în minutul 79.

Tabela a fost închisă de același Bajraktarevic în minutul 82 şi PSV – Zwolle s-a terminat 6-1.

Bajraktarevic, prestație aproape perfectă: nota 9.9

După cele două goluri și două pase de gol, bosniacul de 21 de ani născut în SUA a fost desemnat jucătorul meciului, iar Sofascore l-a notat cu 9.9!

Esmir Bajraktarevic este rivalul pe post al lui Dennis Man, care a rămas pe banca de rezerve la acest meci, așa cum s-a întâmplat și în etapa precedentă.

PSV, deja campioană, are acum 77 de puncte. Feyenoord, a doua în clasament, are 55 de puncte.

Rezumatul meciului PSV Eindhoven - Zwolle 6-1