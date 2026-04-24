Oltenii au obținut biletele pentru finala de la Sibiu, unde vor întâlni Universitatea Cluj, după un meci decis la loviturile de departajare.

Fostul mare atacant a recunoscut că se aștepta la mai mult din partea echipei oltene, în special pe faza ofensivă.

Craioveanu a scos în evidență faptul că Universitatea Craiova a arătat semne de oboseală și a avut momente în care a cedat inițiativa.

Remarcații lui Gică Craioveanu după Dinamo – Universitatea Craiova

În același timp, Craioveanu a remarcat execuțiile sigure ale jucătorilor Craiovei, care au tratat cu multă încredere seria penalty-urilor.

Printre evidențiați s-au numărat Anzor, Mora și tânărul Matei, ultimul fiind descris drept unul dintre cei mai activi jucători din prima repriză.

„Mă așteptam la mult mai mult de la Craiova. Vine totuși după o dinamică destul de bună. Este liderul campionatului, iar Dinamo nu traversează cea mai bună perioadă din ultimele luni. Nu poți să vii și să aștepți un miracol, să marchezi în acel minut, nu e logic. E noroc, sincer.

Eu cred că la Craiova sunt mai multe probleme. Echipa mi se pare puțin stoarsă fizic. E la limită din punct de vedere fizic, asta îmi dă senzația. Azi au fost momente în repriza a doua când echipa a căzut fizic, nu a împins jocul, s-a închis în propria jumătate. Au încercat două-trei atacuri, dar foarte puțin. Apoi a fost presiunea, am văzut-o la meciul cu Rapid. Am văzut și în această seară acea presiune de a câștiga. Uite că nu e bine. E bine că se termină cu bine, dar să joci cu sabia lui Damocles deasupra capului meci de meci… o dată se rupe șansa asta.

Sincer, le-am spus, eram cu băieții, că Popică ne va duce în finală. E un specialist, apără foarte multe penalty-uri. Laurențiu Popescu, portarul, parcă și lui Tănase contra FCSB-ului i-a apărat. Nu mă așteptam ca jucătorii să tragă cu atâta nonșalanță, atât Rus, cât și Mora. Au executat perfect loviturile, până și Teles. Mie mi-a fost frică la primul, care e întotdeauna cel mai greu. Mi-au plăcut Anzor, Mora, au făcut un meci senzațional. Nu mi-au displăcut cei trei fundași, Romanchuk, Rus și Screciu. Matei, copilul, a avut o primă repriză senzațională. A avut o dinamică foarte bună, a driblat, a dat la poartă, a fost un jucător mult mai matur decât vârsta pe care o are. A căzut și el fizic la un moment dat.

Mike e fericit, echipa e mult mai bine în campionat. Are șansa Cupei, joacă cu trofeul pe masă. Deja echipa va fi în Europa în sezonul următor. E logic să se bucure. El, în afară de pasiune, pentru că există, a investit foarte mulți bani. Anul ăsta, fără vreun trofeu, e grav”, a declarat Gică Craioveanu la Digi Sport.

Finala Cupei României dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj este programată pe 13 mai, la Sibiu.