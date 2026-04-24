U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României 2026 | Câți bani va încasa câștigătoarea

Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova (1-1, 1-4 d.p.) a decis ultima echipă calificată în finala Cupei României 2026, care va avea loc la Sibiu, pe 13 mai.

Oltenii au obținut dramatic ultimul bilet spre finală după un meci nebun la București, cu Dinamo. După 0-0 în timpul regulamentar, Kennedy Boateng a deschis scorul cu o lovitură de cap în minutul 105, iar că ”roș-albii” au sperat la calificare preț de minute bune. În cele din urmă, Adrian Rus a restabilit egalitatea cu doar două minute înainte de final, cu o reluare din alunecare, din interiorul careului, iar jocul a fost împins spre loviturile de departajare.

Cupa României 2026 | Câți bani primește marea câștigătoare

Cu două ratări ale celor de la Dinamo (Danny Armstrong și Georgi Milanov), oltenii s-au calificat și vor juca împotriva celor de la Universitatea Cluj, cu trofeul pe masă, la Sibiu. Cele două echipe calificate în finala de pe 13 mai se luptă și la titlu în Superliga și, pe lângă șansa de a face eventul, există și o miză aparte în Cupă.

Câștigătoarea va încasa nu mai puțin de 240.000 de euro, o sumă mult mai mare față de finalistă, care va primi doar 10.000 de euro pentru parcursul din acest sezon din Cupa României. Acești bani se adaugă la cei obținuți din semifinale, unde cele patru vor încasa câte 50.000 de euro din partea forului condus de Răzvan Burleanu.

La acești bani se adaugă și baremul de premiere din faza grupelor, unde fiecare punct este recompensat cu 4.000 de euro din partea organizatorilor.

Ultimul act al competiției se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri, a mai găzduit de două ori ultimul act al competiției:

  • EDIȚIA 2022-2023: Sespi OSK – Universitatea Cluj 0-0, 5-4 d.p.
  • EDIȚIA 2023-2024: Corvinul Hunedoara – Oțelul Galați 2-2, 3-2 d.p.
Europa League, marea miză din Cupa României

Faptul că cele două echipe care se bat la titlu au ajuns în finala Cupei României dă peste cap calculele în lupta pentru locurile de cupe europene. Mai mult ca sigur, locul doi va juca în preliminariile Europa League, iar ocupanta locului trei în Conference League.

Asta înseamnă că locul patru va duce la barajul pentru Conference League, acolo unde se va juca un meci cu o echipă din play-out. De acolo ar putea veni echipe precum FCSB, Farul Constanța sau FC Botoșani.

