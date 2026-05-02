Ofertat de două cluburi după despărțirea de FCSB, Mihai Pintilii a luat decizia privind viitorul său

Mihai Pintilii a încheiat colaborarea cu formația roș-albastră la data de 9 martie 2026, iar în prezent este liber de contract. Până să ajungă în acest punct, antrenorul în vârstă de 41 de ani și-a trecut în palmares două titluri de campion, două Supercupe ale României și două prezențe pe tabloul principal din Europa League.

Pe banca tehnică, alături de Elias Charalambous, Pintilii a strâns un bilanț total de 88 de victorii, 41 de rezultate de egalitate și 41 de înfrângeri.