Ofertat de două cluburi după despărțirea de FCSB, Mihai Pintilii a luat decizia privind viitorul său

Mihai Pintilii a încheiat colaborarea cu formația roș-albastră la data de 9 martie 2026, iar în prezent este liber de contract. Până să ajungă în acest punct, antrenorul în vârstă de 41 de ani și-a trecut în palmares două titluri de campion, două Supercupe ale României și două prezențe pe tabloul principal din Europa League.
Pe banca tehnică, alături de Elias Charalambous, Pintilii a strâns un bilanț total de 88 de victorii, 41 de rezultate de egalitate și 41 de înfrângeri.
Refuz pentru echipele din eșalonul secund
La scurt timp după decizia de a pleca de la campioana României în luna martie, fostul mijlocaș a primit două propuneri concrete pentru a prelua poziția de principal. Cluburile FC Voluntari și Chindia Târgoviște l-au contactat direct, însă tehnicianul a ales să refuze ambele variante.
„(n.r. - Ai avut ofertă de la Chindia?) A fost o discuție. (n.r - Ai avut ofertă de la Voluntari?) A fost o discuție. (n.r. - de ce nu ai vrut să te duci?) Ți-am zis, până în vară vreau să mă liniștesc puțin. Asta a fost prima discuție”, a transmis Pintilii, motivându-și astfel hotărârea de a nu da curs negocierilor.