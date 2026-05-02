Presa maghiară a tras o singură concluzie după Csikszereda - FCSB 1-0

După trei victorii consecutive în play-out, FCSB s-a văzut învinsă la Miercurea Ciuc. Attila Csuros a dat lovitura în minutul 87, iar Csikszereda a obținut trei puncte care sunt aproape sinonime cu salvarea de la retrogradare.

Ce a scris Nemzeti Sport după Csikszereda - FCSB 1-0

Victoria nou-promovatei în fața campioanei en-titre a avut ”ecou” și în presa maghiară, care a scris că ciucanii au făcut un pas uriaș spre îndeplinirea obiecitvului după această partidă.

”Csikszereda a învins-o pe campioana en-titre FCSB, făcând un pas uriaș spre asigurarea unui loc în campionat”, a titrat Nemzeti Sport.

”Supraviețuirea echipei din Miercurea Ciuc va fi asigurată în acest weekend, dacă UTA Arad o va învinge pe Petrolul în deplasare”, a mai scris presa maghiară.