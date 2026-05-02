Florin Prunea a rămas ”blocat” de un antrenor din Superliga: ”Revelația acestui sezon! Jos pălăria în fața lui”

Unicul gol al meciului a fost marcat de Attila Csuros în minutul 87, din pasa lui Szalay. Pentru Csuro a fost prima reușită din play-out și a doua din actuala stagiune, după ce a semnat o reușită și în sezonul regulat.

Cele două echipe s-au confruntat la Miercurea Ciuc , în cadrul etapei #7 a play-out-ului Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Csikszereda s-a impus cu 1-0.

După meci, fostul internațional român, Florin Prunea, l-a lăudat pe antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyes, pentru ce a făcut la clubul din Miercurea Ciuc în actuala stagiune. Csikszereda a promovat în Superliga la finalul sezonului precedent.

Prunea a evidențiat că Ilyes a făcut o treabă extraordinară la ”ciucani”. El e în funcție din martie 2023 și are 112 meciuri la cârma lui Csikszereda. Mai mult, Ilyes a bifat și 1.51 puncte pe meci, conform statisticilor Transfermarkt.

”Csikszereda, din punctul meu de vedere, este revelația acestui sezon. Jos pălăria în fața lui Robert Ilyes și a acestor băieți. Jos pălăria în fața lor, fac o treabă extraordinară.

Dacă vor câștiga cu UTA, vor juca cu Botoșani în finala pentru baraj. Jos pălăria în fața lui Pap (n.r. portarul Eduard Pap). A fost la 0-0 o minge foarte greu de scos (n.r. la ocazia lui Octavian Popescu din minutul 79)”, a spus Prunea, potrivit digisport.

Robert Ilyes zice tot: cum și de ce a bătut-o Csikszereda pe FCSB

Robert Ilyes, antrenorul echipei Csikszereda, a vorbit despre modul în care a învins-o pe FCSB, vineri seară. Fostul mijlocaș de la FC Brașov și Rapid susține că a ciucanii au speculat erorile defensive ale campioanei, la fazele fixe.

”M-am lăsat de fotbalul profesionist în Liga a IV-a, acum să bați campioana… Este o satisfacție. Mă bucur pentru clubul nostru și comunitatea noastră.

Au avut 14-15 cornere, am stat foarte bine, am închis poarta, pot să spun. Poate și meritul colegului meu, că el citește adversarul și ce scheme facem.

Lucrăm fazele fixe. Am profitat de slăbiciunea lor, adică defensiva în fazele fixe. Am văzut asta și ne-am antrenat două zile la fazele fixe.

(n.r. de barajul pentru Conference League) Asta depinde de meciul de la Arad. Dacă reușim să câștigăm, e bine, dar Botoșaniul are meci acum și momentan e departe”, a declarat Robert Ilyeș.