Dezvăluiri din culisele transferului lui Marius Marin la Sevilla și de ce spaniolii au cerut ajutorul lui Gică Craioveanu

Antonio Cordon, directorul sportiv al Sevillei, a finalizat detaliile mutării în Italia, unde a negociat direct cu internaționalul român în vârstă de 27 de ani. Deși Marin se confruntă momentan cu o accidentare, prestațiile sale constante din actuala stagiune i-au convins pe iberici să îi ofere un contract, acesta urmând să se alăture lotului din postura de jucător liber de contract.

Referințe de la „El Grande” pentru transferul carierei

Gică Craioveanu, o figură emblematică în fotbalul spaniol, a dezvăluit că a jucat un rol de consultant pentru oficialii de pe Ramon Sanchez Pizjuan. Fostul atacant a oferit referințe despre calitățile mijlocașului român înainte ca mutarea să fie oficializată.

„Un transfer foarte bun! Un pas uriaș pentru el. Nu am dubii! Cei de la scouting de la Sevilla m-au întrebat și le-am vorbit despre el. Le-am spus că este ce trebuie. Sevilla ar avea un jucător foarte bun la mijlocul terenului, care pasează excelent, recuperează și așa mai departe. Ar avea mai multă calitate. Mă bucur mult pentru Marius Marin”, a transmis Craioveanu pentru ProSport.

Fostul internațional a subliniat că profilul lui Marin se potrivește perfect cu filosofia clubului andaluz, însă a atras atenția asupra dificultăților prin care trece gruparea din La Liga. Potrivit acestuia, situația economică a clubului este una precară în acest moment.

„E senzațional pentru Sevilla faptul că el vine liber de contract. E un club care acum se confruntă cu mari probleme financiare, dar Marius Marin va întâlni acolo un public fantastic. Sper ca Sevilla să nu retrogradeze”, a mai spus acesta.