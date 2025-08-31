GALERIE FOTO OUT după doar patru minute! William Saliba s-a accidentat în Liverpool - Arsenal și nu a putut continua

Liverpool - Arsenal se dispută pe Anfield și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

După doar patru minute, Mikel Arteta a fost ”forțat” să-și schimbe unul dintre titularii echipei. William Saliba s-a accidentat în urma unui duel cu Hugo Ekitike, a avut nevoie de îngrijiri medicale și nu a mai putut continua partida.

În locul său, antrenorul spaniol l-a trimis în teren pe Cristhian Mosquera, fundașul transferat de Arsenal în această vară de la Valencia.

Liverpool - Arsenal, înainte de această partidă

Liverpool vine după victoria, scor 3-2, cu Newcastle din etapa trecută și are două victorii din primele două meciuri disputate în Premier League. „Cormoranii” s-au impus cu emoții în primele două etape din campionat și urmează un test serios pentru trupa lui Arne Slot.

De cealaltă parte, Arsenal are tot două victorii în primele etape și vine după un convingător 5-0 cu Leeds din runda trecută. „Tunarii” s-au impus la debut cu 1-0 în fața lui Manchester United, într-un meci în care echipa lui Arteta a fost definiția pragmatismului.

Ultimul duel dintre cele două formații a avut loc în Premier League, în luna mai, iar atunci partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

