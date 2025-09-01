Steven Gerrard a descris într-un singur cuvânt execuția monumentală a lui Szoboszlai din Liverpool - Arsenal
”Cormoranii” au primit vizita ”tunarilor” în weekend pe Anfield, în a treia etapă din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO.
Liverpool a câștigat grație reușitei lui Dominik Szoboszlai. Maghiarul a lovit superb din lovitură liberă, de la mare distanță, și l-a învins pe David Raya cu o execuție la care portarul nu a avut nicio șansă.
Steven Gerrard, un maestru al loviturilor libere și o legendă pe Anfield, i-a publicat pe rețelele social media execuția lui Szoboszlai: ”E un diamant!”, a scris Stevie G într-un Insta Story.
Golul lui Dominik Szoboszlai din Liverpool - Arsenal
Pantilimon a văzut golul magnific din Liverpool - Arsenal și a reacționat pe măsură. Marica, replică savuroasă: ”Hai, măi, Panti, chiar așa?”
După meci, Costin Ștucan i-a avut invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnalistul Sport.ro Daniel Anghel și pe cei doi foști internaționali români, Florin Gardoș și Ciprian Marica.
Costel Pantilimon, câștigător de Premier League alături de Manchester City, a trimis în direct un mesaj, iar Ștucan și-a provocat invitații să intuiască ce ar fi putut spune fostul portar al echipei naționale.
”Putea să facă mai mult”, a încercat să ghicească Daniel Anghel, iar Ciprian Marica i-a dat dreptate: ”Și eu cred la fel!”. De cealaltă parte, Gardoș a fost scurt și la obiect: ”Eu zic că nu avea nicio șansă”.
”Să terminăm cu vorbele despre portari, a fost o execuție de excepție!”, au fost, de fapt, cuvintele lui Pantilimon, la care Ciprian Marica a reacționat savuros: ”Hai, măi, Panti, cu doi metri ai tăi nu o luai pe aia?”.