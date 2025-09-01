Steven Gerrard a descris într-un singur cuvânt execuția monumentală a lui Szoboszlai din Liverpool - Arsenal

”Cormoranii” au primit vizita ”tunarilor” în weekend pe Anfield, în a treia etapă din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO.



Liverpool a câștigat grație reușitei lui Dominik Szoboszlai. Maghiarul a lovit superb din lovitură liberă, de la mare distanță, și l-a învins pe David Raya cu o execuție la care portarul nu a avut nicio șansă.



Steven Gerrard, un maestru al loviturilor libere și o legendă pe Anfield, i-a publicat pe rețelele social media execuția lui Szoboszlai: ”E un diamant!”, a scris Stevie G într-un Insta Story.



Golul lui Dominik Szoboszlai din Liverpool - Arsenal

