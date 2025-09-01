VIDEO EXCLUSIV Steven Gerrard a descris într-un singur cuvânt execuția monumentală a lui Szoboszlai din Liverpool - Arsenal

Steven Gerrard a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt execuția monumentală a lui Szoboszlai din Liverpool - Arsenal Premier League
Liverpool a învins-o cu 1-0 pe Arsenal duminică seară.

”Cormoranii” au primit vizita ”tunarilor” în weekend pe Anfield, în a treia etapă din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în exclusivitate pe VOYO.

Liverpool a câștigat grație reușitei lui Dominik Szoboszlai. Maghiarul a lovit superb din lovitură liberă, de la mare distanță, și l-a învins pe David Raya cu o execuție la care portarul nu a avut nicio șansă.

Steven Gerrard, un maestru al loviturilor libere și o legendă pe Anfield, i-a publicat pe rețelele social media execuția lui Szoboszlai: ”E un diamant!”, a scris Stevie G într-un Insta Story.

Golul lui Dominik Szoboszlai din Liverpool - Arsenal

Pantilimon a văzut golul magnific din Liverpool - Arsenal și a reacționat pe măsură. Marica, replică savuroasă: ”Hai, măi, Panti, chiar așa?”

După meci, Costin Ștucan i-a avut invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnalistul Sport.ro Daniel Anghel și pe cei doi foști internaționali români, Florin Gardoș și Ciprian Marica.

Costel Pantilimon, câștigător de Premier League alături de Manchester City, a trimis în direct un mesaj, iar Ștucan și-a provocat invitații să intuiască ce ar fi putut spune fostul portar al echipei naționale.

”Putea să facă mai mult”, a încercat să ghicească Daniel Anghel, iar Ciprian Marica i-a dat dreptate: ”Și eu cred la fel!”. De cealaltă parte, Gardoș a fost scurt și la obiect: ”Eu zic că nu avea nicio șansă”.

Să terminăm cu vorbele despre portari, a fost o execuție de excepție!”, au fost, de fapt, cuvintele lui Pantilimon, la care Ciprian Marica a reacționat savuros: ”Hai, măi, Panti, cu doi metri ai tăi nu o luai pe aia?”.

FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
Andrei Burcă, uluit la primul contact cu China: &rdquo;Era 1 dimineața, nu am mai avut parte de așa ceva niciodată&rdquo;
Reghecampf a pus piciorul &icirc;n prag: anunțul clubului după ce rom&acirc;nul s-a enervat
Cea mai mare performanță a Rom&acirc;niei la US Open 2025: ce a reușit Gabriela Ruse
&Icirc;ncă o &bdquo;bombiță&ldquo; la Dinamo! Fotbalistul renegat de Becali poate deveni &bdquo;c&acirc;ine&ldquo;
Andrei Burcă, uluit la primul contact cu China: &rdquo;Era 1 dimineața, nu am mai avut parte de așa ceva niciodată&rdquo;
Olăroiu, &icirc;nc&acirc;ntat: &bdquo;Excepțional!&ldquo;. Rom&acirc;nul, &icirc;n fața unei performanțe istorice
Gigi Becali &icirc;l dă afară după CFR - FCSB: Am vorbit cu MM. N-are rost să răm&acirc;nă &icirc;n lot

După oferta de 18 milioane de euro, Andrei Rațiu și-a anunțat decizia la final de mercato

CFR Cluj - FCSB 2-2 | Blockbuster &icirc;n Gruia: Cisotti a egalat pe final, Abeid a fost Iron Mike și a văzut roșu

FCU Craiova a debutat &icirc;n Liga 3 cu &bdquo;noul Haaland&rdquo; pe teren și Blănuță titular

Charalambous, așa cum n-a mai fost văzut, imediat după CFR - FCSB: &Icirc;n seara asta a fost prea mult!

Dumitru Dragomir a vorbit fără reținere despre un jucător de la FCSB: &rdquo;E inutil! Nu se potrivește acolo&rdquo;

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. C&acirc;t plătesc &icirc;n plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

