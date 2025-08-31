Partida Liverpool - Arsenal, din etapa a treia din Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în direct pe platforma VOYO , dar și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Liverpool vine după victoria, scor 3-2, cu Newcastle din etapa trecută și are două victorii din primele două meciuri disputate în Premier League. „Cormoranii” s-au impus cu emoții în primele două etape din campionat și urmează un test serios pentru trupa lui Arne Slot.

De cealaltă parte, Arsenal are tot două victorii în primele etape și vine după un convingător 5-0 cu Leeds din runda trecută. „Tunarii” s-au impus la debut cu 1-0 în fața lui Manchester United, într-un meci în care echipa lui Arteta a fost definiția pragmatismului.

Ultimul duel dintre cele două formații a avut loc în Premier League, în luna mai, iar atunci partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.



