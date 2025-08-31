LIVE BLOG Liverpool - Arsenal, de la 18:30, în direct pe VOYO! Cel mai așteptat meci al etapei din Premier League

Liverpool - Arsenal va avea loc de la 18:30 și se vede în direct pe VOYO.

  • Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate la VOYO

Partida Liverpool - Arsenal, din etapa a treia din Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în direct pe platforma VOYO, dar și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Liverpool vine după victoria, scor 3-2, cu Newcastle din etapa trecută și are două victorii din primele două meciuri disputate în Premier League. „Cormoranii” s-au impus cu emoții în primele două etape din campionat și urmează un test serios pentru trupa lui Arne Slot.

De cealaltă parte, Arsenal are tot două victorii în primele etape și vine după un convingător 5-0 cu Leeds din runda trecută. „Tunarii” s-au impus la debut cu 1-0 în fața lui Manchester United, într-un meci în care echipa lui Arteta a fost definiția pragmatismului.

Ultimul duel dintre cele două formații a avut loc în Premier League, în luna mai, iar atunci partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.


Cody Gakpo a semnat până în 2031

Cody Gakpo a semnat un nou contract cu Liverpool, prelungindu-și înțelegerea până în 2031.

Deși mai avea trei ani pe actualul său contract, mijlocașul olandez a ales să își asigure viitorul pe Anfield pentru încă o perioadă semnificativă.

„Este un sentiment incredibil să îmi prelungesc contractul cu acest club magnific. Sunt foarte recunoscător și sper să ofer mai multe momente frumoase”, a declarat Gakpo, care a ajuns la Liverpool în urmă cu doi ani, de la PSV Eindhoven, pentru 42 de milioane de euro.

Gakpo, în vârstă de 26 de ani, se află într-o formă excelentă și este acum jucătorul titular pe flancul stâng al lui Liverpool, în urma plecării lui Luis Diaz. 

Deși a avut opțiuni de transfer în această fereastră, inclusiv de la Bayern Munchen, olandezul a ales să rămână pe Merseyside, iar Bayern a optat pentru achiziționarea colegului său, Diaz.

Rezumat Toulouse - PSG 3-6

