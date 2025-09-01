EXCLUSIV Pantilimon a văzut golul magnific din Liverpool - Arsenal și a reacționat pe măsură. Marica, replică savuroasă: ”Hai, măi, Panti, chiar așa?”

Liverpool a învins-o cu 1-0 pe Arsenal în a treia etapă din eșalonul de elită al Angliei.

În minutul 83 al partidei, Dominik Szoboszlai a executat impecabil o lovitură liberă, la care David Raya nu a avut nicio șansă. Anfield a explodat, iar ”cormoranii” au ajuns la 3/3 victorii în startul noii stagiuni.

După meci, Costin Ștucan i-a avut invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnalistul Sport.ro Daniel Anghel și pe cei doi foști internaționali români, Florin Gardoș și Ciprian Marica.

Costel Pantilimon, câștigător de Premier League alături de Manchester City, a trimis în direct un mesaj, iar Ștucan și-a provocat invitații să intuiască ce ar fi putut spune fostul portar al echipei naționale.

”Putea să facă mai mult”, a încercat să ghicească Daniel Anghel, iar Ciprian Marica i-a dat dreptate: ”Și eu cred la fel!”. De cealaltă parte, Gardoș a fost scurt și la obiect: ”Eu zic că nu avea nicio șansă”.

”Să terminăm cu vorbele despre portari, a fost o execuție de excepție!”, au fost, de fapt, cuvintele lui Pantilimon, la care Ciprian Marica a reacționat savuros: ”Hai, măi, Panti, cu doi metri ai tăi nu o luai pe aia?”.

Liverpool a închis un transfer de 150.000.000€ azi-noapte

După ce a ”ars” mai bine de 300 de milioane de euro în această fereastră de transferuri, Liverpool a mai închis un transfer. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a dezvăluit pe rețelele social media că echipa din Merseyside s-a înțeles cu Newcastle pentru transferul lui Alexander Isak.

Suma va ajunge la 150.000.000 de euro, iar Isak va face vizita medicală luni, urmând să fie prezentat în cel mai scurt timp la ”cormorani”.

”Acord încheiat acum pentru o sumă de transfer de 130 de milioane de lire. Transfer record pentru Premier League. 

Isak este astăzi pe drum pentru vizita medicală ca nou jucător al lui Liverpool, după ce un contract pe termen lung fusese deja convenit cu luni în urmă”, a scris Fabrizio Romano în miez de noapte pe Twitter/X, unde a evidențiat că pentru Isak, Liverpool a fost singura sa opțiune.

