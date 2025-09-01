În minutul 83 al partidei, Dominik Szoboszlai a executat impecabil o lovitură liberă, la care David Raya nu a avut nicio șansă. Anfield a explodat, iar ”cormoranii” au ajuns la 3/3 victorii în startul noii stagiuni.



Pantilimon a văzut golul magnific din Liverpool - Arsenal și a reacționat pe măsură. Marica, replică savuroasă: ”Hai, măi, Panti, chiar așa?”



După meci, Costin Ștucan i-a avut invitați la emisiunea Play On Sport de pe VOYO pe jurnalistul Sport.ro Daniel Anghel și pe cei doi foști internaționali români, Florin Gardoș și Ciprian Marica.



Costel Pantilimon, câștigător de Premier League alături de Manchester City, a trimis în direct un mesaj, iar Ștucan și-a provocat invitații să intuiască ce ar fi putut spune fostul portar al echipei naționale.



”Putea să facă mai mult”, a încercat să ghicească Daniel Anghel, iar Ciprian Marica i-a dat dreptate: ”Și eu cred la fel!”. De cealaltă parte, Gardoș a fost scurt și la obiect: ”Eu zic că nu avea nicio șansă”.



”Să terminăm cu vorbele despre portari, a fost o execuție de excepție!”, au fost, de fapt, cuvintele lui Pantilimon, la care Ciprian Marica a reacționat savuros: ”Hai, măi, Panti, cu doi metri ai tăi nu o luai pe aia?”.



VIDEO Emisiunea integrală Play On Sport de duminică seară

