Antrenorul Nuno Espirito Santo a fost demis marţi de clubul de fotbal Nottingham Forest, după 21 de luni petrecute pe banca echipei din Premier League, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Nottingham Forest ''i-a mulţumit lui Nuno pentru contribuţia sa într-o perioadă foarte fructuoasă pe City Ground, în special pentru rolul său în sezonul 2024/25, care va rămâne pentru totdeauna înscris în istoria clubului'', potrivit unui comunicat publicat după miezul nopţii.

Conflict între managerul Nuno Espirito Santo și patronul Evangelos Marinakis la Nottingham Forest



Nuno devine primul antrenor din Premier League care îşi pierde postul în acest sezon, la două săptămâni după ce a recunoscut că relaţiile cu proprietarul clubului, Evangelos Marinakis, s-au deteriorat.

''Relaţia noastră s-a schimbat şi nu mai suntem aşa apropiaţi. Toată lumea la club ar trebui să fie solidară, dar nu este cazul'', a afirmat tehnicianul portughez.

Antrenorul de 51 de ani preluase echipa în decembrie 2023, succedându-i lui Steve Cooper, şi a reuşit să o salveze de la retrogradare.

În sezonul trecut, Nottingham Forest s-a clasat pe locul 7 în Premier League, cea mai bună clasare a sa din stagiunea 1994/95.

Nottingham Forest, pe locul 10 în Premier League cu o singură înfrângere și calificată în grupa unică din Europa League



''Pădurarii'' au luat astfel locul echipei Crystal Palace în Europa League, după ce clubul londonez a fost retrogradat de UEFA în Conference League din cauza regulii multi-proprietate, scrie Agerpres.

În prezent, Nottingham Forest ocupă locul 10 în Premier League, după trei etape, pierzând ultimul meci cu Nuno antrenor, 0-3 cu West Ham.

Potrivit presei britanice, au fost declanşate imediat discuţii pentru numirea unui succesor, iar australianul Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Tottenham, figurează printre candidaţi.

Nottingham Forest este o echipă aparte în fotbalul englez: deși a câștigat titlul de campioană o singură dată, în 1977-1978, din postura de nou-promovată, are în palmares două trofee consecutive Champions League (pe atunci, Cupa Campionilor Europeni), câștigate în 1979 și 1980.

