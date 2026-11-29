Invitat la Matinalul de astăzi de pe VOYO SPORT 1, comentatorul sportiv Mihai Mironică a vorbit despre conferința de presă a lui Marius Șumudică de la finalul meciului jucat pe zăpadă FC Voluntari - CFR Cluj 0-0.

”Nu poți să îți imaginezi un antrenor din fotbalul mare care să spună ca Șumudică, acum plec, acum nu plec...”

”Cu toate problemele de acolo, Șumudică reușește să mențină echipa pe linia de plutire.

Mie mi se pare din B.D.-uri, din comediile noastre clasice. Prefer oricând această savoare a lui față de conferințele lui Charalambous, care era moartea pasiunii.

Însă ce antrenor ai mai auzit să spună că trebuie să plece, că are niște probleme, apoi că rămâne. Nu poți să îți imaginezi un antrenor din fotbalul mare care să spună ca Șumudică, acum plec, acum nu plec...”, a spus Mihai Mironică la Matinalul de pe VOYO SPORT 1.

Jurnalistul a comentat și ieșirea antrenorului Laurențiu Reghecampf la adresa lui Ofri Arad, schimbat repede în FCSB - FK Csikszereda 2-0:

”S-au mai văzut la FCSB jucători intrați pe parcurs și scoși apoi de pe teren. Ce n-am văzut a fost însă reacția lui Reghecampf - îl umilești pe Arad, nu am pomenit așa ceva. Să-l vezi așa pe antrenor... este greu de înțeles. Un gest care nu era de justificat”.