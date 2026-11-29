Tehnicianul spaniol ar urma să își prelungească înțelegerea cu formația din Birmingham până în 2031 și să primească o mărire importantă de salariu.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, noul acord îi poate aduce lui Emery un salariu anual de aproximativ 15 milioane de euro. Actualul contract al antrenorului era valabil până în 2029.