Tehnicianul spaniol ar urma să își prelungească înțelegerea cu formația din Birmingham până în 2031 și să primească o mărire importantă de salariu.
Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, noul acord îi poate aduce lui Emery un salariu anual de aproximativ 15 milioane de euro. Actualul contract al antrenorului era valabil până în 2029.
Aston Villa, cea mai lungă serie fără înfrângere din Premier League
Emery a ajuns la Aston Villa în noiembrie 2022, după experiențele de la Villarreal, Arsenal și PSG. În octombrie, spaniolul a sărbătorit patru ani de la numirea sa pe banca formației engleze.
La momentul redactării acestui articol, Aston Villa ocupă locul 11 în campionat, cu trei victorii, șase remize și șase înfrângeri. Interesant este că formația lui Emery, după victoria cu Tottenham, scor 3-2, din septembrie, nu a mai pierdut niciun meci în Premier League. În această perioadă, a obținut trei victorii și cinci rezultate de egalitate, cea mai lungă serie fără înfrângere din actuala ediție a campionatului.