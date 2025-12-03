Arsenal - Brentford, meci contând pentru etapa a 14-a din Premier League, va avea loc astăzi, începând de la ora 21:30. Partida va fi transmisă în direct de către VOYO și în format LIVE VIDEO de către Sport.ro.

LIVE VIDEO: Arsenal - Brentford, exclusiv pe VOYO de la 21:30

Arsenal conduce clasamentul din Premier League cu 30 de puncte în 13 etape. O victorie pe Emirates i-ar ajuta pe „tunari” să mențină distanța de 5 puncte față de Manchester City, principala urmăritoare. „Cetățenii” au învins-o dramatic, 5-4, pe Fulham miercuri.

De cealaltă parte, Brentford se află în jumătatea inferioară a clasamentului. „Albinele” ocupă poziția a 12-a în Premier League cu 19 puncte.

Așadar, în plan teoretic, elevii lui Mikel Arteta pornesc ca mari favoriți în confruntarea de miercuri seara. Iar bilanțul confruntărilor directe întărește diferența de calibru: 7 victorii pentru gazde, două remize și doar o victorie pentru oaspeți în ultimele 10 întâlniri oficiale.

Echipele probabile din Arsenal - Brentford:

Arsenal (4-3-3): Raya - White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly - Odegaard, Zubimendi, Rice - Madueke, Gyokeres, Eze.

Brentford (5-3-2): Kelleher - Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henry - Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard - Ouattara, Thiago.

Alte 3 partide din Premier League se desfășoară de la 21:30:

Brighton - Aston Villa

Burnley - Palace

Wolves - Nottingham



De asemenea, se mai dispută începând cu 22:15 se derulează confruntările Leeds - Chelsea și Liverpool - Sunderland, ambele contând tot pentru etapa a 14-a din campionatul Angliei.

