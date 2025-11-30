Nottingham Forest a pierdut meciul de pe teren propriu cu Brighton & Hove Albion, 0-2 duminică.
Partida a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.
Golurile lui Brighton au fost marcate de De Cuyper în minutul 45+1 și de Tzimas în minutul 88.
”Pădurarii”, fără șansă în fața adversarei de duminică.
Nottingham Forest a pierdut meciul de pe teren propriu cu Brighton & Hove Albion, 0-2 duminică.
Partida a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.
Golurile lui Brighton au fost marcate de De Cuyper în minutul 45+1 și de Tzimas în minutul 88.
„Cormoranii” au deschis scorul după o oră de joc, prin Alexander Isak, din assistul lui Cody Gakpo, iar gazdele au rămas în zece din minutul 84, când Lucas Paqueta a primit două cartonaşe galbene în două minute şi a fost eliminat.
Cody Gakpo a majorat avantajul oaspeţilor, în al doilea minut al prelungirilor, şi West Ham – FC Liverpool s-a încheiat 0-2.
Crystal Palace – Manchester United 1-2
(Mateta 36 penalty / Zirkzee 54, Mount 63)
Aston Villa – Wolverhampton 1-0
(Boubacar Kamara 67)
Nottingham Forest – Brighton 0-2
(De Cuyper 45+1, Tzimas 88);
West Ham United – FC Liverpool 0-2
(Isak 60, Gakpo 90+2)
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News