Liverpool, victorie cu 2-0 în fața lui West Ham



Rezultate înregistrate duminică, în etapa a 13-a din Premier League



Crystal Palace – Manchester United 1-2

(Mateta 36 penalty / Zirkzee 54, Mount 63)

Aston Villa – Wolverhampton 1-0

(Boubacar Kamara 67)

Nottingham Forest – Brighton 0-2

(De Cuyper 45+1, Tzimas 88);

West Ham United – FC Liverpool 0-2

(Isak 60, Gakpo 90+2)

