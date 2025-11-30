VIDEO EXCLUSIV Nottingham Forest - Brighton 0-2 în Premier League a fost LIVE pe VOYO!

Nottingham Forest - Brighton 0-2 &icirc;n Premier League a fost LIVE pe VOYO! Premier League
”Pădurarii”, fără șansă în fața adversarei de duminică.

Nottingham Forest a pierdut meciul de pe teren propriu cu Brighton & Hove Albion, 0-2 duminică.

Partida a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.

Golurile lui Brighton au fost marcate de De Cuyper în minutul 45+1 și de Tzimas în minutul 88.

Liverpool, victorie cu 2-0 în fața lui West Ham

„Cormoranii” au deschis scorul după o oră de joc, prin Alexander Isak, din assistul lui Cody Gakpo, iar gazdele au rămas în zece din minutul 84, când Lucas Paqueta a primit două cartonaşe galbene în două minute şi a fost eliminat. 

Cody Gakpo a majorat avantajul oaspeţilor, în al doilea minut al prelungirilor, şi West Ham – FC Liverpool s-a încheiat 0-2.

Rezultate înregistrate duminică, în etapa a 13-a din Premier League

Crystal Palace – Manchester United 1-2 

(Mateta 36 penalty / Zirkzee 54, Mount 63)

Aston Villa – Wolverhampton 1-0 

(Boubacar Kamara 67)

Nottingham Forest – Brighton 0-2 

(De Cuyper 45+1, Tzimas 88);

West Ham United – FC Liverpool 0-2 

(Isak 60, Gakpo 90+2)

