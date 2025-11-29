După 17 etape desfășurate în sezonul regulat, formația dirijată de Elias Charalambous a bifat cinci victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



FCSB se pregătește de meciul cu Farul Constanța de duminică seară (20:30), din runda #18. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Cu ce fotbalist de la FCSB poate da lovitura Gigi Becali: ”Îl văd în Premier League”



Costel Pană (58 de ani), fost internațional român cu șase prezențe la prima reprezentativă a României, a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.



Spre finalul emisiunii (integralul redat mai jos), Costel Pană a sugerat că Ștefan Târnovanu, goalkeeperul lui FCSB, este jucătorul care ar putea face pasul în străinătate pe o sumă importantă.



”(n.r. Cine crezi că va fi următorul fotbalist din Superliga vândut pe o sumă mare în străinătate?) Din jucătorii actuali? Târnovanu! Poate fi Germania, poate fi Premier League! Îl văd în Germania, Italia”, a spus Costel Pană la Poveștile Sport.ro.



Portarul din Iași este cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate și se află la gruparea roș-albastră din 2020. Până în 2028 mai are contract Ștefan Târnovanu cu FCSB



EMISIUNE INTEGRALĂ | Costel Pană, la Poveștile Sport.ro

