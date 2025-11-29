Everton - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. Ambele echipe vin după victorii contra granzilor din Manchester

Everton și Newcastle vin după victorii în Premier League contra granzilor din Manchester. Trupa lui David Moyes a dat lovitura contra lui United, pe Old Trafford (1-0), deși a jucat în inferioritate numerică din minutul 13, în timp ce echipa condusă de Eddie Howe a răpus City, scor 2-1.



În ciuda celor două victorii mari din ultima rundă, ambele formații se află în a doua jumătate a ierarhiei din Premier League. Everton are 18 puncte și se clasează pe 11, în timp ce Newcastle e pe 14, cu 15 puncte.

Jack Grealish, jucătorul lui Everton împrumutat de la Manchester City, se va afla față în față cu una dintre victimele sale preferate. Newcastle este echipa din Premier League împotriva căreia a oferit cele mai multe assist-uri - patru.

De partea cealaltă, fanii lui Newcastle au așteptări mari de la Nick Woltemade, germanul achiziționat în această vară pentru a-l face uitat pe Alexander Isak.

