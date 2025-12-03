Liverpool primește miercuri seară, de la ora 22:15, vizita celor de la Sunderland în etapa cu numărul 14 din eșalonul de elită al Angliei. Confruntarea dintre ”cormorani” și ”pisicile negre” va avea loc pe Anfield.



Liverpool - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 22:15 | ”Cormoranii” caută metode să iasă din pasa proastă



În clasament, Liverpool se situează pe poziția a opta cu 21 de puncte. În 13 etape, formația dirijată de Arne Slot a bifat șapte victorii și a înregistrat șase înfrângeri.



De cealaltă parte, Sunderland ocupă locul șase cu 22 de puncte. Șase victorii au consemnat ”pisicile negre”, la care s-au adăugat patru remize și trei eșecuri.



Arne Slot a lăudat-o pe Sunderland



La conferința de presă premergătoare duelului, Arne Slot a vorbit în termeni laudativi despre trupa lui Regis Le Bris. Olandezul l-a complimentat și pe tehnicianul oaspeților, despre care a spus că a avut o fereastră de transferuri bună.



”Da, un mare compliment pentru antrenorul lor, pentru că au adus mulți jucători noi și au început atât de bine.



Au arătat o mentalitate excelentă, dar nu doar atât: stilul în care joacă, riscurile pe care și le asumă atunci când nu au mingea, ritmul înalt al jocului, iar jucătorii muncesc incredibil de mult, toți cei 11, pentru a obține un rezultat”, a spus Slot.

