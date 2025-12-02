Manchester City se poate apropia la doar două puncte de liderul Arsenal, după ce jucătorii antrenați de Mikel Arteta au remizat împotriva rivalei Chelsea, în meciul disputat pe Stamford Bridge, duminică-seara.

Fără Kovacic și Rodri, accidentați, dar cu suficiente resurse creative la mijlocul terenului, Guardiola revine în Londra pentru a strânge diferența față de fostul discipol, Arteta.

Erling Haaland vrea primul gol după două etape nereușite

14 goluri în 13 etape are vârful scandinav, în acest sezon de Premier League.

Cu șaptesprezece goluri încasate în treisprezece etape, Fulham poate fi echipa împotriva căreia Erling Haaland să marcheze cel de-al cincisprezecelea gol al stagiunii, în Premier League.

Atacantul norvegian nu a reușit să înscrie în ultimele trei meciuri, dintre care unul, pierdut de „cetățeni” în fața lui Bayer Leverkusen, în Liga Campionilor. Haaland nu a marcat nici în înfrângerea lui City, suferită la Newcastle, dar nici în victoria din weekend, obținută în prelungiri, pe teren propriu, scor 3-2, în detrimentul lui Leeds United.

