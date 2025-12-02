VIDEO EXCLUSIV Haaland simte miros de sânge: Fulham - Manchester City, pe VOYO, de la aceeași oră cu Bournemouth - Everton

Fulham - Manchester City și Bournemouth - Everton se văd exclusiv pe VOYO, marți, 2 decembrie, de la ora 21:30.
Fulham - Manchester City și Bournemouth - Everton se văd exclusiv pe VOYO, marți, 2 decembrie, de la ora 21:30.

Fulham, Manchester City, Premier League, Erling Haaland, Pep Guardiola, Arsenal, Bournemouth, Everton
Manchester City se poate apropia la doar două puncte de liderul Arsenal, după ce jucătorii antrenați de Mikel Arteta au remizat împotriva rivalei Chelsea, în meciul disputat pe Stamford Bridge, duminică-seara.

Fără Kovacic și Rodri, accidentați, dar cu suficiente resurse creative la mijlocul terenului, Guardiola revine în Londra pentru a strânge diferența față de fostul discipol, Arteta.

Erling Haaland vrea primul gol după două etape nereușite

  • 14 goluri în 13 etape are vârful scandinav, în acest sezon de Premier League.

Cu șaptesprezece goluri încasate în treisprezece etape, Fulham poate fi echipa împotriva căreia Erling Haaland să marcheze cel de-al cincisprezecelea gol al stagiunii, în Premier League.

Atacantul norvegian nu a reușit să înscrie în ultimele trei meciuri, dintre care unul, pierdut de „cetățeni” în fața lui Bayer Leverkusen, în Liga Campionilor. Haaland nu a marcat nici în înfrângerea lui City, suferită la Newcastle, dar nici în victoria din weekend, obținută în prelungiri, pe teren propriu, scor 3-2, în detrimentul lui Leeds United.

Fulham înfruntă Manchester City după victorii cu Sunderland și Tottenham

De partea opusă, Fulham poate construi pe nivelul ridicat de încredere conturat în urma succesului obținut în deplasare, cu Tottenham.

Victoria cu Tottenham a confirmat că succesul împotriva „revelației” Sunderland, din urmă cu două etape, nu a fost doar un accident fericit.

La șase puncte distanță de primul loc care conduce în Championship, Fulham abordează acest meci cu suficientă liniște, dar și motivație de a se înscrie în prima jumătate a clasamentului.

Bournemouth - Everton, de la aceeași oră, 21:30, pe VOYO

Clasate pe locurile 11, respectiv 14 ale campionatului englez, Bournemouth și Everton se întâlnesc într-o partidă abordată de gazde fără victorie, în ultimele patru etape.

Everton, care a învins Fulham și Manchester United, în ultimele trei jocuri, vine cu un moral superior, iar, în caz de victorie, ar egala - cu un meci în plus - marea rivală, Liverpool.

Neînvinsă acasă în primele șase meciuri - patru victorii și două egaluri -, Bournemouth se poate cățăra chiar pe locul al cincilea în clasamentul provizoriu, în caz de victorie.

România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei în Premier League, Newcastle - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 22:15
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman în Qatar: Dragomir a spus tot!
Patru grade Celsius și zero goluri: câți spectatori a strâns meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, de Ziua Națională
Accidentare gravă pentru Balonul de Aur! Și-a rupt piciorul la echipa națională
Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Arabii au luat decizia în cazul lui Olăroiu: „Gata! Ajunge!“

România continuă Mondialul în Grupa Principală: programul complet al fetelor

„A fost, pur și simplu, cumplit.” În urmă cu 15 ani, România stingea luminile în Danemarca, în finala mică a Europeanului de handbal feminin

Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova

Ai noștri, ca brazii! România, rezultat istoric de Ziua Națională: suntem vicecampioni mondiali!



România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei în Premier League, Newcastle - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 22:15
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman în Qatar: Dragomir a spus tot!
Magicianul Eric de Oliveira, de la foarfeca împotriva Fiorentinei: „Mi-am adus aminte în 30 de secunde tot”, până la momentele de groază ale carierei: „M-au amenințat că îmi rup picioarele”
O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Acord înainte de EURO! Transfer de top pregătit de Bayern Munchen la cererea lui Kompany
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
