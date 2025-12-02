Manchester City se poate apropia la doar două puncte de liderul Arsenal, după ce jucătorii antrenați de Mikel Arteta au remizat împotriva rivalei Chelsea, în meciul disputat pe Stamford Bridge, duminică-seara.
Fără Kovacic și Rodri, accidentați, dar cu suficiente resurse creative la mijlocul terenului, Guardiola revine în Londra pentru a strânge diferența față de fostul discipol, Arteta.
Erling Haaland vrea primul gol după două etape nereușite
- 14 goluri în 13 etape are vârful scandinav, în acest sezon de Premier League.
Cu șaptesprezece goluri încasate în treisprezece etape, Fulham poate fi echipa împotriva căreia Erling Haaland să marcheze cel de-al cincisprezecelea gol al stagiunii, în Premier League.
Atacantul norvegian nu a reușit să înscrie în ultimele trei meciuri, dintre care unul, pierdut de „cetățeni” în fața lui Bayer Leverkusen, în Liga Campionilor. Haaland nu a marcat nici în înfrângerea lui City, suferită la Newcastle, dar nici în victoria din weekend, obținută în prelungiri, pe teren propriu, scor 3-2, în detrimentul lui Leeds United.
Fulham înfruntă Manchester City după victorii cu Sunderland și Tottenham
De partea opusă, Fulham poate construi pe nivelul ridicat de încredere conturat în urma succesului obținut în deplasare, cu Tottenham.
Victoria cu Tottenham a confirmat că succesul împotriva „revelației” Sunderland, din urmă cu două etape, nu a fost doar un accident fericit.
La șase puncte distanță de primul loc care conduce în Championship, Fulham abordează acest meci cu suficientă liniște, dar și motivație de a se înscrie în prima jumătate a clasamentului.
Bournemouth - Everton, de la aceeași oră, 21:30, pe VOYO
Clasate pe locurile 11, respectiv 14 ale campionatului englez, Bournemouth și Everton se întâlnesc într-o partidă abordată de gazde fără victorie, în ultimele patru etape.
Everton, care a învins Fulham și Manchester United, în ultimele trei jocuri, vine cu un moral superior, iar, în caz de victorie, ar egala - cu un meci în plus - marea rivală, Liverpool.
Neînvinsă acasă în primele șase meciuri - patru victorii și două egaluri -, Bournemouth se poate cățăra chiar pe locul al cincilea în clasamentul provizoriu, în caz de victorie.