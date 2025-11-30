În direct pe VOYO, Crystal Palace a beneficiat de un penalty în minutul 32, după ce Leny Yoro l-a faultat în propriul careu pe Jean-Philippe Mateta.

Penalty repetat în Palace - United, după ce Mateta a atins de două ori mingea



Tot Mateta a executat și l-a învins pe portarul Senne Lammens de la 11 metri. VAR-ul a intervenit și a observat că atacantul francez al lui Palace a atins de două ori balonul în momentul executării penalty-ului.



Centralul a dictat repetarea penalty-ului, iar Mateta a înscris de această dată în condiții regulamentare.



Din această vară, în cazul în care executantul unui penalty atinge accidental balonul de două ori și înscrie, arbitrul va dicta repetarea loviturii de la 11 metri.



Anterior, dacă o astfel de dublă atingere se producea în momentul executării unui penalty, golul era anulat și nu exista posibilitatea unei repetări. Cel mai elocvent exemplu este cel al lui Julian Alvarez: în sezonul trecut de Champions League, la loviturile de departajare din Atletico Madrid - Real Madrid, argentinianul a înscris după ce a atins balonul de două ori, iar reușita sa a fost anulată.

La doar câteva luni după scandalul de proporții de la Madrid, IFAB a anunțat oficial că a schimbat regula respectivă.

