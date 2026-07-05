Arsenal, campioană în Premier League în sezonul precedent, se poate despărți de unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului. Leandro Trossard (31 de ani) este foarte aproape de un transfer în Turcia.

Belgianul evoluează pe Emirates din 2023, când ”tunarii” l-au transferat de la Brighton pentru 24 de milioane de euro, iar acum poate ajunge la Beșiktaș, club care a reușit deja să obțină un acord pentru transferul lui Trossard.

Leandro Trossard, acord de transfer la Beșiktaș

Potrivit The Athletic, publicația care a anunțat transferul, turcii vor plăti aproximativ 17 milioane de lire sterline, adică aproape 20 de milioane de euro în schimbul starului belgian, aflat la Cupa Mondială în această perioadă.

Trossard a evoluat timp de șapte ani în Premier League. În 2019 a fost transferat de Brighton de la Genk pentru 15,5 milioane de euro, iar de acolo a ajuns la Arsenal.

În campionatul englez a strâns, până acum, nu mai puțin de 239 de apariții, reușind să înscrie de 52 de ori și să ofere alte 41 de pase decisive.

Arsenal îl poate pierde și pe Gabriel Jesus

Juventus și AC Milan analizează posibilitatea unui transfer, iar declarațiile brazilianului au alimentat și mai mult speculațiile, informează Goal.com.

„Am crescut urmărind Serie A și am visat mereu să joc în Italia. Când am marcat două goluri pe San Siro împotriva lui Inter, am simțit că acel vis s-a împlinit. Nu știu ce îmi rezervă viitorul. Acum mă pregătesc și vom vedea ce se va întâmpla cu Arsenal”, a declarat Gabriel Jesus pentru La Gazzetta dello Sport.

Transferat în 2022 de la Manchester City, Gabriel Jesus a strâns până la momentul redactării acestui articol 123 de meciuri pentru Arsenal, cu 32 de goluri și 22 de pase decisive.