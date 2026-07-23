FCU Craiova va reveni în competițiile oficiale aflate sub egida Federației Române de Fotbal (FRF).
FCU Craiova are programată revenirea într-un meci oficial
Vara trecută, echipa lui Adrian Mititelu nu a primit licența pentru Liga 2 și s-a ales cu o sancțiune de 34 de puncte provocată de datoriile cumulate.
Gruparea din Bănie s-a înscris în Liga 4 și va debuta în sezonul 2026-2027 în Cupa României, în prima etapă, pe teren propriu, împotriva echipei ACSO Filiași.
Partida FCU Craiova - ACSO Filiași este programată să se desfășoare miercuri, pe 29 iulie, de la 17:30.
Costel Dumitrașcu, antrenorul FCU Craiova
Echipa lui Adrian Mititelu va începe noul sezon cu Costel Dumitrașcu în rolul de antrenor principal. El este un tehnician promovat de la nivelul centrului de copii și juniori al grupării din Bănie.
„Echipa va fi pregătită de Costel Dumitrașcu, care va ocupa funcția de antrenor principal. El provine de la centrul de copii și juniori al FCU.
În prezent, lotul are 23 de jucători, urmând să fie definitivat în cel mai scurt timp. Antrenamentele și meciurile oficiale pe care le vor juca acasă vor avea loc la baza de pregătire FCU Football Park – Tărâmul Leilor”, a transmis FCU Craiova, prin intermediul rețelelor sociale.
Programul meciurilor din turul I al Cupei României
Toate cele 36 de partide din turul I al Cupei României se vor disputa pe 29 iulie, de la ora 17:30.
Pe lângă FCU Craiova, în prima fază a competiției participă nume cunoscute din fotbalul românesc precum CSM Corona Brașov, Progresul Spartac, Aerostar Bacău sau CSU Alba Iulia.
Cele 36 de meciuri sunt următoarele:
- FC Chieșd – CSM Sighet
- Timișul Șag – Progresul Pecica
- Aerostar Bacău – CSM Vaslui
- Bradul Putna – Bucovina Rădăuți
- Academia de Fotbal Bolintin-Vale – ACS Axi Arena
- CSM Râmnicu Sărat – CSM Adjud 1946
- Inter Stars 2020 – ACS Mediaș 2022
- CS Gheorgheni – AFC Odorheiu Secuiesc
- CSM Corona Brașov – Muscelul Aro Câmpulung
- Urban Titu – Voința 2024 Crevedia
- Hidro Mecanica Șugag 1984 – Metalurgistul Cugir
- CS Agigea – CS Axiopolis Cernavodă
- ACS CIL Blaj – CSU Alba Iulia
- Oltul Curtișoara – Academica Balș
- CSM Caransebeș – CSC Ghiroda
- Recolta Gheorghe Doja – Înainte Modelu
- Victoria Traian – Unirea Braniștea
- Gloria Băneasa – Dunărea Călărași
- FCU 1948 Craiova – ACSO Filiași
- CS Domnești – Unirea Bascov
- ACS USV Iași – Știința Miroslava
- FC Pucioasa – Tricolorul Breaza
- CSM Săcele – Kids Tâmpa Brașov
- CSO Plopeni – CSO Băicoi
- Progresul Mogoșoaia – CS Inter Ilfov
- Progresul Spartac – Progresul Fundulea
- Unirea Sântana – Viitorul Arad
- CS Păulești – CS Blejoi
- CSM Târgu Jiu – Vulturii Fărcășești
- Petrolul Berca – CSO Teleajenul
- SCM Dunărea 2020 Giurgiu – CSM Alexandria
- ACS Unirea DMO – CSM Jiul Petroșani
- Unirea Dej – Viitorul Cluj
- Bihorul Beiuș – Lotul Băile Felix
- Gilortul Târgu Cărbunești – FC Păușești-Otăsău
- Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad
Programul general al Cupei României
- Turul I: 29 iulie 2026
- Turul II: 5 august 2026
- Turul III: 12 august 2026
- Play-off: 19 august 2026
- Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
- Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
- Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
- Sferturi de finală: 3 martie 2027
- Semifinale: 21 aprilie 2027
- Finala: 12 mai 2027