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FCU Craiova va reveni în competițiile oficiale aflate sub egida Federației Române de Fotbal (FRF).

FCU Craiova are programată revenirea într-un meci oficial

Vara trecută, echipa lui Adrian Mititelu nu a primit licența pentru Liga 2 și s-a ales cu o sancțiune de 34 de puncte provocată de datoriile cumulate.

Gruparea din Bănie s-a înscris în Liga 4 și va debuta în sezonul 2026-2027 în Cupa României, în prima etapă, pe teren propriu, împotriva echipei ACSO Filiași.

Partida FCU Craiova - ACSO Filiași este programată să se desfășoare miercuri, pe 29 iulie, de la 17:30.

Costel Dumitrașcu, antrenorul FCU Craiova

Echipa lui Adrian Mititelu va începe noul sezon cu Costel Dumitrașcu în rolul de antrenor principal. El este un tehnician promovat de la nivelul centrului de copii și juniori al grupării din Bănie.

„Echipa va fi pregătită de Costel Dumitrașcu, care va ocupa funcția de antrenor principal. El provine de la centrul de copii și juniori al FCU.

În prezent, lotul are 23 de jucători, urmând să fie definitivat în cel mai scurt timp. Antrenamentele și meciurile oficiale pe care le vor juca acasă vor avea loc la baza de pregătire FCU Football Park – Tărâmul Leilor”, a transmis FCU Craiova, prin intermediul rețelelor sociale.

Programul meciurilor din turul I al Cupei României

Toate cele 36 de partide din turul I al Cupei României se vor disputa pe 29 iulie, de la ora 17:30.

Pe lângă FCU Craiova, în prima fază a competiției participă nume cunoscute din fotbalul românesc precum CSM Corona Brașov, Progresul Spartac, Aerostar Bacău sau CSU Alba Iulia.

Cele 36 de meciuri sunt următoarele:

FC Chieșd – CSM Sighet

Timișul Șag – Progresul Pecica

Aerostar Bacău – CSM Vaslui

Bradul Putna – Bucovina Rădăuți

Academia de Fotbal Bolintin-Vale – ACS Axi Arena

CSM Râmnicu Sărat – CSM Adjud 1946

Inter Stars 2020 – ACS Mediaș 2022

CS Gheorgheni – AFC Odorheiu Secuiesc

CSM Corona Brașov – Muscelul Aro Câmpulung

Urban Titu – Voința 2024 Crevedia

Hidro Mecanica Șugag 1984 – Metalurgistul Cugir

CS Agigea – CS Axiopolis Cernavodă

ACS CIL Blaj – CSU Alba Iulia

Oltul Curtișoara – Academica Balș

CSM Caransebeș – CSC Ghiroda

Recolta Gheorghe Doja – Înainte Modelu

Victoria Traian – Unirea Braniștea

Gloria Băneasa – Dunărea Călărași

FCU 1948 Craiova – ACSO Filiași

CS Domnești – Unirea Bascov

ACS USV Iași – Știința Miroslava

FC Pucioasa – Tricolorul Breaza

CSM Săcele – Kids Tâmpa Brașov

CSO Plopeni – CSO Băicoi

Progresul Mogoșoaia – CS Inter Ilfov

Progresul Spartac – Progresul Fundulea

Unirea Sântana – Viitorul Arad

CS Păulești – CS Blejoi

CSM Târgu Jiu – Vulturii Fărcășești

Petrolul Berca – CSO Teleajenul

SCM Dunărea 2020 Giurgiu – CSM Alexandria

ACS Unirea DMO – CSM Jiul Petroșani

Unirea Dej – Viitorul Cluj

Bihorul Beiuș – Lotul Băile Felix

Gilortul Târgu Cărbunești – FC Păușești-Otăsău

Crișul Sântandrei – Unirea Tășnad

Programul general al Cupei României