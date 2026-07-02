GALERIE FOTO Ce mănâncă puștii din ziua de azi? La 16 ani, valorează 15 mil. €, iar City vrea să-l ”sufle” de sub nasul lui Arsenal

Ce mănâncă puștii din ziua de azi? La 16 ani, valorează 15 mil. €, iar City vrea să-l ”sufle” de sub nasul lui Arsenal Premier League
SPORT.RO
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Manchester City deturnează transferul pregătit de Arsenal.

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jeremy mongaLeicesterManchester CityArsenalPremier League
Din articol

Arsenal ar fi fost pe cale să se înțeleagă cu Leicester pentru transferul puștiului de 16 ani, Jeremy Monga, care este cotat la 15 milioane de euro și care împlinește 17 ani peste opt zile

Ce mănâncă puștii din ziua de azi? La 16 ani, valorează 15 mil. €, iar City vrea să-l ”sufle” de sub nasul lui Arsenal

Vezi mai jos cum arată Jeremy Monga (1,79 m)

  • Imago1076906041
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Foto: Imago Images

Jurnalistul Sami Mokbel a scris pentru publicația BBC faptul că Manchester City vrea să deturneze transferul lui Jeremy Monga de la Arsenal, în ideea în care ”tunarii” sunt în negocieri avansate cu Leicester.

Nu doar Manchester City și Arsenal sunt interesate însă de serviciile lui Monga, ci și clubul Brentford, care a terminat pe 9 sezonul 2025/26 din Premier League.

Sunt slabe șanse însă ca Monga să prefere un transfer la gruparea londoneză, în contextul în care prezintă interes pentru campioana (Arsenal) și vicecampioana (Manchester City) Angliei.

Jeremy Monga a bifat la Leicester 37 de meciuri, și-a trecut în cont un gol și a oferit două pase decisive, în aproape 1200 de minute înregistrate în stagiunea recent încheiată.

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