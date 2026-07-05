În vârstă de 16 ani, frații Quintero au semnat deja cu Arsenal, dar se vor alătura ”Tunarilor” în august 2027, atunci când vor împlini 18 ani.

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Edwin și Holger sunt legitimați deocamdată al Independiente de Valle în Ecuador. Edwin Quintero a debutat la prima echipă a lui Independiente în meciul cu Manta, scor 4-0.

Tânărul de 16 ani a fost introdus pe teren în minutul 84 și, după doar trei minute, a reușit să marcheze pentru echipa sa.

Pe lângă performanța de pe teren, Quintero a surprins și cu un look neobișnuit. Fotbalistul și-a făcut apariția cu capul ras neglijent. Mai multe porțiuni erau rase cu lama, în timp ce, în unele zone, părul era lăsat crescut.

Look-ul fotbalistului a ridicat semne de întrebare, însă se pare că este vorba despre un ”ritual” în fotbalul sud-american. Mulți fotbaliști din academie care debutează la seniori îi lasă pe coechipierii cu experiență să îi radă pe cap, în semn de respect și pentru a fi primiți în echipă.