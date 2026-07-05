GALERIE FOTO Motivul din spatele look-ului neașteptat al noului jucător de la Arsenal! A marcat la debutul la seniori

Motivul din spatele look-ului neașteptat al noului jucător de la Arsenal! A marcat la debutul la seniori Fotbal extern
SPORT.RO
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Edwin Quintero și fratele său geamăn, Holger, au semnat cu Arsenal.

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Din articol

În vârstă de 16 ani, frații Quintero au semnat deja cu Arsenal, dar se vor alătura ”Tunarilor” în august 2027, atunci când vor împlini 18 ani. 

Edwin Quintero, noul jucător al lui Arsenal, look neașteptat la debutul la seniori

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Edwin și Holger sunt legitimați deocamdată al Independiente de Valle în Ecuador. Edwin Quintero a debutat la prima echipă a lui Independiente în meciul cu Manta, scor 4-0.

Tânărul de 16 ani a fost introdus pe teren în minutul 84 și, după doar trei minute, a reușit să marcheze pentru echipa sa. 

Pe lângă performanța de pe teren, Quintero a surprins și cu un look neobișnuit. Fotbalistul și-a făcut apariția cu capul ras neglijent. Mai multe porțiuni erau rase cu lama, în timp ce, în unele zone, părul era lăsat crescut. 

Look-ul fotbalistului a ridicat semne de întrebare, însă se pare că este vorba despre un ”ritual” în fotbalul sud-american. Mulți fotbaliști din academie care debutează la seniori îi lasă pe coechipierii cu experiență să îi radă pe cap, în semn de respect și pentru a fi primiți în echipă. 

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