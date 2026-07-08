Barcelona a intrat în lupta pentru semnătura fundașului central William Saliba (25 de ani) alături de PSG și Real Madrid.
Arsenal i-a stabilit prețul lui William Saliba
Arsenal nu intenționează să îl vândă pe Saliba, care mai are contractul valabil cu campioana Angliei până în vara anului 2030.
Conducerea „tunarilor” ar accepta să se despartă de William Saliba doar pentru o sumă de peste 150 de milioane de euro, potrivit publicației CaughtOffside, citată de Transfer News Live.
Saliba, un potențial om-record în Premier League
Dacă un club dintre Barcelona, PSG sau Real Madrid va îndeplini exigențele șefilor nord-londonezi, William Saliba ar putea deveni cel mai scump transfer din istoria Premier League.
Recordul îi aparține lui Alexander Isak, cumpărat de Liverpool de la Newcastle pentru 145 de milioane de euro.
- 184 de meciuri, opt goluri și trei pase decisive a strâns internaționalul francez (36 de selecții) pentru Arsenal.
- 3 trofee a cucerit fundașul central în tricoul „tunarilor”: un Premier League și două Supercupe ale Angliei.
- 100.000.000 de euro este cota de piață a lui William Saliba pe Transfermarkt.