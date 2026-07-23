La partida cu FK Auda, FCSB titularizează trei jucători aduși în această vară - Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou.

Florin Cernat, declarații înainte de FCSB - Auda: "Normal că ni-l dorim pe Drăguș"

Florin Cernat speră ca noile achiziții să se impună cât mai rapid, iar FCSB să traverseze un sezon mult mai bun decât precedentul.

"Eu sunt sigur că vom avea o altă față. Sezonul trecut nu l-am terminat cum ne-am dorit, însă sezonul ăsta va fi altceva. După pregătirea făcută în Olanda am speranțe mari că vom avea o altă față. Îmi doresc foarte, foarte mult ca și în meciul din seara asta să începem foarte bine pentru că avem nevoie de rezultate pentru noi și pentru suporteri.

Am făcut multe transferuri. Toată lumea ne critica că noi nu făceam transferuri, însă nu ne-am grăbit. Am așteptat să luăm ce ne trebuia nouă mai exact. Îmi doresc ca și cei noi să înceapă cu dreptul. Dacă ei sunt bine, clar și echipa va avea o altă față", a spus Florin Cernat, la microfonul PRO TV, înainte de FCSB - Auda.

FCSB mai are o singură țintă în mercato, Denis Drăguș. Întrebat despre atacantul lui Trabzonspor, directorul sportiv Florin Cernat a spus: "Drăguș e un jucător foarte bun. Eu îl știu de la Viitorul, atunci când jucam și eu acolo. E un jucător care ne-ar ajuta foarte mult. Normal că ni-l dorim. Până la urmă, e un jucător de echipă națională".