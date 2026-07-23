VIDEO EXCLUSIV "Denis Drăguș, la FCSB?" Răspunsul lui Florin Cernat, chiar înaintea meciului cu Auda

&quot;Denis Drăguș, la FCSB?&quot; Răspunsul lui Florin Cernat, chiar înaintea meciului cu Auda Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB - FK Auda se joacă în această seară, de la 20:45, pe Stadionul Steaua, în direct pe PRO TV și VOYO. Florin Cernat, directorul sportiv al formației roș-albastre, a oferit declarații înaintea duelului din turul 2 preliminar Conference League.

TAGS:
Florin CernatFCSBdenis dragusfk auda
Din articol

La partida cu FK Auda, FCSB titularizează trei jucători aduși în această vară - Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou.

Florin Cernat, declarații înainte de FCSB - Auda: "Normal că ni-l dorim pe Drăguș"

Florin Cernat speră ca noile achiziții să se impună cât mai rapid, iar FCSB să traverseze un sezon mult mai bun decât precedentul.

"Eu sunt sigur că vom avea o altă față. Sezonul trecut nu l-am terminat cum ne-am dorit, însă sezonul ăsta va fi altceva. După pregătirea făcută în Olanda am speranțe mari că vom avea o altă față. Îmi doresc foarte, foarte mult ca și în meciul din seara asta să începem foarte bine pentru că avem nevoie de rezultate pentru noi și pentru suporteri.

Am făcut multe transferuri. Toată lumea ne critica că noi nu făceam transferuri, însă nu ne-am grăbit. Am așteptat să luăm ce ne trebuia nouă mai exact. Îmi doresc ca și cei noi să înceapă cu dreptul. Dacă ei sunt bine, clar și echipa va avea o altă față", a spus Florin Cernat, la microfonul PRO TV, înainte de FCSB - Auda.

FCSB mai are o singură țintă în mercato, Denis Drăguș. Întrebat despre atacantul lui Trabzonspor, directorul sportiv Florin Cernat a spus: "Drăguș e un jucător foarte bun. Eu îl știu de la Viitorul, atunci când jucam și eu acolo. E un jucător care ne-ar ajuta foarte mult. Normal că ni-l dorim. Până la urmă, e un jucător de echipă națională".

Publicitate

FCSB - Auda. Echipele de start

  • FCSB (4-3-3): Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Cisotti, Gnahore, Tănase (C) - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu
  • Rezerve: M. Popa, R. Udrea - Crețu, Pădurariu, Dăncuș, D. Avram, Politic, Toma, L. Stancu, Al. Stoian, D. Popa
  • Antrenor: Marius Baciu
  • Auda (4-3-3): Purins - Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis - Daskevics (C), Y. Traore, Hussaini - Diedhiou, Kone, Bongemba
  • Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, M. Fofana, W. Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda
  • Antrenor: Didier Zanetti
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un mecanic din Spania, concediat după ce a întârziat de 63 de ori, și-a dat în judecată angajatorul. Ce a decis instanța
Un mecanic din Spania, concediat după ce a întârziat de 63 de ori, și-a dat în judecată angajatorul. Ce a decis instanța
ULTIMELE STIRI
ACUM: ”U” Cluj - Brann 0-1 | Norvegienii deschid scorul
ACUM: ”U” Cluj - Brann 0-1 | Norvegienii deschid scorul
Cât încasează Rapid pentru transferul lui Andrei Borza și ce vor să facă giuleștenii cu banii
Cât încasează Rapid pentru transferul lui Andrei Borza și ce vor să facă giuleștenii cu banii
FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, se întoarce! Când are loc primul meci
FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, se întoarce! Când are loc primul meci
Alashkert - CFR Cluj 1-1. Scor corect cu Alashkert! CFR a avut o repriză secundă excelentă în Armenia, în Conference League
Alashkert - CFR Cluj 1-1. Scor corect cu Alashkert! CFR a avut o repriză secundă excelentă în Armenia, în Conference League
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO! Echipele de start
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO! Echipele de start
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: "Cel mai talentat român"

După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: "Cel mai talentat român"

„Când vom vedea România la Mondiale?“. Bölöni a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

„Când vom vedea România la Mondiale?“. Bölöni a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

FCSB, transfer de ultimă oră ”la pachet”! Cine sunt cei doi jucători

FCSB, transfer de ultimă oră ”la pachet”! Cine sunt cei doi jucători

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat

Mihai Stoica dezvăluie că Rapid și U Cluj au vrut ”să fure” jucătorul de la FCSB! Oficialul a anunțat că un transfer a picat

Dinamo, doi fotbaliști transferați astăzi de la rivala Rapid și o coincidență bizară!

Dinamo, doi fotbaliști transferați astăzi de la rivala Rapid și o coincidență bizară!

Florin Tănase a dat verdictul despre noile transferuri de la FCSB

Florin Tănase a dat verdictul despre noile transferuri de la FCSB



Recomandarile redactiei
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO! Echipele de start
FCSB - Auda în Conference League, azi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO! Echipele de start
Cât încasează Rapid pentru transferul lui Andrei Borza și ce vor să facă giuleștenii cu banii
Cât încasează Rapid pentru transferul lui Andrei Borza și ce vor să facă giuleștenii cu banii
ACUM: ”U” Cluj - Brann 0-1 | Norvegienii deschid scorul
ACUM: ”U” Cluj - Brann 0-1 | Norvegienii deschid scorul
Alashkert - CFR Cluj 1-1. Scor corect cu Alashkert! CFR a avut o repriză secundă excelentă în Armenia, în Conference League
Alashkert - CFR Cluj 1-1. Scor corect cu Alashkert! CFR a avut o repriză secundă excelentă în Armenia, în Conference League
La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”
La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”
Alte subiecte de interes
"Diamantul", tot diamant și la 43 de ani. Florin Cernat și-a arătat clasa la Gala Mihai Neșu
"Diamantul", tot diamant și la 43 de ani. Florin Cernat și-a arătat clasa la Gala Mihai Neșu
Declarație de dragoste pentru delegatul Mihai Pintilii cu Elias Charalambous de față! ”Are o dulceață cum nu am mai întâlnit”
Declarație de dragoste pentru delegatul Mihai Pintilii cu Elias Charalambous de față! ”Are o dulceață cum nu am mai întâlnit”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
CITESTE SI
Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

stirileprotv Accesoriul montat pe multe mașini care le poate aduce șoferilor o amendă de 350 de euro, pe șoselele din Grecia

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani

stirileprotv Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani

Un bărbat care și-a uitat portofelul într-un avion l-a găsit la sute de kilometri, după două zile „Am zburat până acolo”

stirileprotv Un bărbat care și-a uitat portofelul într-un avion l-a găsit la sute de kilometri, după două zile „Am zburat până acolo”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!