Eliminată din Cupa României, Rapid va juca până la finalul sezonului doar în campionat. Giuleștenii au pus deja în vânzare tichetele pentru derby-ul cu Dinamo, programat pe 21 februarie, pe Arena Națională, iar Elvir Koljic a fost prezent sâmbătă la una dintre casele de bilete pentru a interacționa cu suporterii.

Elvir Koljic: "Poate cel mai strâns campionat de când sunt eu în România"

Primele trei clasate, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo, sunt separate acum de un singur punct, iar Elvir Koljic crede că este cel mai strâns campionat de când evoluează în România.

"Un final foarte interesant, poate cel mai strâns de când sunt eu în România. Mai sunt câteva meciuri și vom vedea cine va intra în play-off. Acolo se va decide cine câștigă titlul.

Mulți nu se așteptau ca Rapid să fie sus, dar avem lot bun, avem jucători pe fiecare post doi sau trei jucători care pot fi titulari mereu. Îmi doresc să fim sănătoși și să ne bucurăm împreună la sfârșitul campionatului", a spus Koljic, pentru PRO TV.

Elvir Koljic: "Primele trei echipe sunt favorite la titlu - noi, Dinamo și Craiova"

Derby-ul Rapid - Dinamo se va juca pe Arena Națională. Koljic recunoaște că pentru echipă ar fi fost mai bine ca partida să se dispute în Giulești.

"Pentru suporteri e mai bine, cu siguranță va fi multă lume. Pentru noi, poate era mai bine să jucăm acasă pe Giulești pentru că știm atmosfera acolo și ar fi fost o presiune mai mare pe adversari. Dar vor fi mai mulți suporteri ai noștri și sper să luăm cele 3 puncte", a mai spus Koljic.

În ceea ce privește lupta la titlu și la accederea în play-off, atacantul de la Rapid a spus: "Primele trei echipe sunt favorite la titlu - noi, Dinamo și Craiova. CFR și FCSB sunt și ele aproape de play-off, vedem ce va fi. Toată lumea își dorește să fie în play-off CFR și FCSB, dar noi și suporterii cu siguranță nu ne-am dori să fie acolo sus pentru că mulți i-ar putea considera favoriți. Au un sezon mai slab, dar sunt echipe mari care pot pune probleme oricui. Punctele se vor înjumătăți, iar toate echipele vor fi aproape".