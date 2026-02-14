CSM București a urcat, cel puțin temporar, pe locul secund în Grupa B din Liga Campionilor după ce a învins-o cu 35-30 pe Ferencvaros, în deplasare, în etapa cu numărul 13.

Golurile ”tigroaicelor” au fost înscrise de Trine Jensen Oestergaard 6, Valeria Maslova 6, Crina Elena Pintea 6, Elizabeth Omoregie 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 3, Kristina Sirum Novak 3, Tatjana Brnovic 3, Anne Mette Hansen 2, Mihaela Andreea Mihai 1, Inger Smits 1

Ungurii surprind după ce CSM București a învins-o pe Ferencvaros: ”Indiferent de sportul care se practică”

Presa din Ungaria a reacționat după ce Ferencvaros a pierdut în fața lui CSM București. Jurnaliștii maghiari au exprimat și faptul că meciurile cu românii, indiferent de sport, sunt și o bătălie de prestigiu.

”Un meci maghiaro-român este întotdeauna o bătălie de prestigiu, indiferent de sportul în care se desfășoară, dar confruntarea dintre echipele feminine de handbal Ferencvaros și CSM București a avut o miză deosebit de mare pentru ambele părți.

Fradi câștigase cinci victorii consecutive în Liga Campionilor, așa că, cu două etape rămase din faza grupelor, așteptau echipa bucureșteană de pe locul doi, calificată în sferturile de finală.

Antrenoarea principală Bojana Popovici, numită în funcție în decembrie, nu a avut nici ea nicio plângere cu privire la forma echipei CSM, echipa sa ajungând la Erd cu o serie de șase victorii consecutive”, a scris Nemzeti.