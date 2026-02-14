Lupta la vârful Superligii este extrem de strânsă, cu Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo despărțite de un singur punct. Totuși, Cătălin Munteanu (47 de ani), jucător cu 195 de prezențe în tricoul alb-roșu și campion în 2007, a transmis că entuziasmul actual nu este suficient pentru câștigarea trofeului.

Analizând recentul derby dintre Dinamo și Universitatea Craiova, fostul mijlocaș a observat o diferență clară de prospețime din finalul partidei, aspect care, în opinia sa, va cântări decisiv în economia campionatului.

„După ultimul meci pe care l-am văzut, cu Universitatea Craiova, eu aş zice că Dinamo nu are lot şi nu are bancă pentru a câştiga campionatul. S-a văzut că în ultimele 15-20 de minute, odată cu schimbările făcute, Craiova a fost puţin peste Dinamo şi chiar putea să câştige meciul, deşi Dinamo juca acasă. Dar orice se poate întâmpla. Dinamo a demonstrat pe tot parcursul campionatului că este o echipă omogenă, cu jucători de valoare. Totuşi, ar mai avea nevoie de câţiva jucători pe bancă care să ajute echipa în orice moment. E adevărat că, în ultima perioadă, atât Pop, cât şi Armstrong au intrat şi au marcat, dar ar mai fi necesari doi-trei jucători care să poată face diferenţa atunci când este nevoie”, a spus Cătălin Munteanu.

Obiectivul realist pentru „câini”

Deși Dinamo are un parcurs solid în Superliga, însă Munteanu crede că anul 2026 ar trebui să fie unul de consolidare, urmând ca adevăratul asalt la titlu să fie dat în sezonul viitor.

„Nu este o regulă că dacă investeşti foarte mulţi bani îţi este asigurat campionatul. Dinamo are un parcurs normal, un parcurs bun, şi a făcut progrese de la an la an. Cred că un obiectiv realist pentru acest sezon ar fi o clasare pe locurile 1-3, iar de anul viitor să atace cu adevărat campionatul”, a explicat fostul fotbalist.

Finalul de sezon se anunță unul incendiar, mai ales că echipele din spate, precum CFR Cluj și FCSB, au început anul 2026 în forță. Munteanu anticipează un play-off extrem de disputat, unde ierarhiile stabilite în iarnă ar putea fi răsturnate.

„Este foarte greu de spus. Este cel mai echilibrat campionat din ultimii ani. Craiova, Dinamo şi Rapid au mai pierdut din turaţie, în timp ce CFR şi FCSB vin foarte tare din spate, având evoluţii foarte bune de la începutul noului an calendaristic. Va fi un play-off foarte, foarte dificil. Dacă m-ai fi întrebat în decembrie anul trecut, aş fi spus clar că primele trei vor fi Craiova, Dinamo şi Rapid. În noul an, însă, se anunţă o luptă strânsă atât pentru titlu, cât şi pentru locurile de cupe europene. Da, cred că da (n.r. - FCSB prinde play-off-ul). Am văzut şi aseară că FC Argeş a pierdut, iar FCSB are o şansă mare dacă îşi câştigă meciurile. Eu cred că atât FCSB, cât şi CFR vor fi în play-off”, a mai zis Cătălin Munteanu.

Raul Opruț, propus de Cătălin Munteanu la națională: „Opruț mi se pare o soluție pentru echipa națională. Nu prima, dar a doua, să fie pe bancă", a spus, potrivit GSP, fostul căpitan al „câinilor”.