Antrenorul lui Leicester face marturii tulburatoare dupa ce a fost infectat cu Covid-19! "Sa merg 3 metri era o experienta foarte diferita!"

Antrenorul lui Leicester City, Brendan Rodgers, a marturisit ca a fost infectat cu noul coronavirus la doar o saptamana dupa ce sezonul din Premier League a fost suspendat.

Potrivit BBC, tehnicianul a avut simptome ale virusului si a facut testul. Rezultatul a fost crunt: atat el, cat si sotia sa, au fost depistati pozitiv.

Acum, dupa ce s-a vindecat, Brendan Rodgers a povestit cum a trait lupta impotriva acestui inamic invizibil.

"Eu si sotia mea am avut coronavirus imediat dupa ce sezonul a fost suspendat. La o saptamana distanta a inceput chinul, nu mai aveam miros si gust. Nu avea forta si chiar m-am chinuit, la fel si sotia mea.

Am facut testul si amandoi eram pozitivi. Abia puteam sa merg. Mi-a adus aminte de urcarea pe muntele Kilimanjaro, cu cat ajungi mai sus, cu atat ramai fara aer.

Sa merg 3 metri era o experienta foarte diferita. Am incercat sa ies sa alerg si pur si simplu nu am putut. Ma simteam foarte slabit, nu aveam pofta de mancare si am avut o senzatie ciudata timp de 3 saptamani in care nu am avut gust", a marturisit Rodgers.

Antrenorul lui Leicester se simte acum bine si a revenit la antrenamente alaturi de elevii sai.

El nu este singurul tehnician din Premier League care a fost infectat cu noul coronavirus. Si antrenorul celor de la Arsenal, Mikel Arteta, a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

Reamintim ca, din cadrul cluburilor din Premier League, au fost declarate infectate pana acum 12 persoane.