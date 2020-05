"Haaland va ajunge in Premier League!" Un conational al atacantului stie ce va urma pentru tanarul SENZATIE al Europei

Erling Haaland este unul dintre cei mai in forma atacanti din Europa si este dorit de toate marile cluburi.

Erling Haaland este pustiul senzatie al fotbalului in acest moment, fiind printre cei mai urmariti si doriti jucatori. Atacantul a venit in iarna la Borussia Dortmund, insa nemtilor le va fi greu sa il tina prea mult, dupa ce toate cluburile mari sunt cu ochii pe el.

Chiar daca s-a vorbit mult de interesul lui Real Madrid, un fost jucator si jurnalist norvegian, il vede pe Haaland in Premier League. Jan Aage Fjortoft spune ca jucatorul va evolua sigur in Premier League pe viitor.

"Am fost impresionat de Haaland si de felul in care l-a pus echipa in evidenta. A inceput de la Molde, unde Solskjaer a fost antrenorul sau, asa ca va puteti imagina cat de greu a fost pentru United cand el a semnat cu Dortmund. Va merge sigur in Premier League, dar nu stiu unde. S-ar putea sa ii ia ceva timp, acum este intr-un loc bun. Nu-l pot vedea sa fie protagonistul unui transfer pe termen scurt.", a spus Fjortoft pentru The Football Show.

Haaland a venit la Borussia de la Red Bull Salzburg, unde a marcat 29 de goluri in 27 de partide. Nici in Germania nu s-a lasat mai prejos si are deja 13 goluri in 14 meciuri. La doar 19 ani e cotat la 72 de milioane de euro, iar Borussia va trebui sa tina bine de el daca nu vrea sa il piarda.

