Pas mare facut pentru reluarea Premier League! Ce au votat cluburile de fotbal din Anglia

Toate cele 20 de cluburi din Premier League au votat miercuri pentru revenirea antrenamentelor colective.

In cazul antrenamentelor colective, contactul fizic este permis, de asemenea, tackling-uri sunt si ele premise.

"Echipele se pot antrena acum ca un grup complet si pot sa faca tackling-uri, insa trebuie minimizate contactele care nu sunt necesare. Prioritatea Premier League este sanatatea si bunastarea tuturor participantilor", au scris intr-un comunicat oficial cei de la Premier League.

In urma acestei decizii, jucatorii si staff-urile echipelor vor fi testati in continuare pentru coronavirus. In total au fost efectuate 1744 de teste, iar 8 persone au fost depistate pozitiv.

Saptamana trecuta, cluburile s-au putut antrena in grupuri de cate 5 jucatori, respectandu-se astfel regulie de distantare sociala.

Liga britanica a fost suspendata la inceputul lui martie din cauza pandemie de coronavirus. In prima faza campionatul trebuia sa reinceapa pe 12 iunie, dar a apoi a fost mentionata data de 19 iunie.

Oficialii din Anglia spera ca cele 92 de partide ramase sa se dispute in lunile iunie si iulie.

VIDEO - Golurile lui Harry Kane in Premier League din sezonul 2016/2017: