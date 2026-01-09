OFICIAL Tocmai s-a făcut cel mai scump transfer al iernii! Manchester City a „spart” 75 de milioane de euro

Tocmai s-a făcut cel mai scump transfer al iernii! Manchester City a „spart" 75 de milioane de euro Premier League
Manchester City a dat lovitura pe piața transferurilor și a realizat cel mai scump transfer al iernii. 

Manchester CityAntoine SemenyoBournemouthPremier League
Campioana Angliei a anunțat oficial achiziționarea lui Antoine Semenyo, de la Bournemouth, după ce a acceptat să achite clauza de reziliere în valoare de 65 de milioane de lire sterline, aproximativ 75 de milioane de euro.

Clauza era valabilă doar până pe 10 ianuarie, astfel că oficialii de pe Etihad au grăbit mutarea și au virat banii în această săptămână. 

Așa cum confirmase și antrenorul Andoni Iraola, Semenyo a disputat ultimul său meci pentru Bournemouth miercuri seară, contra lui Tottenham, scor 3-2, meci transmis în direct pe VOYO.

Atacantul de 26 de ani a semnat un contract pe cinci ani și jumătate cu Manchester City, valabil până în vara lui 2031, și va fi disponibil imediat pentru Pep Guardiola. El este eligibil inclusiv pentru semifinala Cupei Ligii cu Newcastle, programată săptămâna viitoare.

Născut la Londra, din părinți ghanezi, Semenyo a avut o ascensiune rapidă în Premier League. Transferat de Bournemouth în 2023 de la Bristol City pentru aproximativ 10 milioane de euro, atacantul a ajuns la 109 meciuri și 31 de goluri pentru „cireșe”. În actualul sezon, Semenyo a impresionat cu 9 goluri și 3 pase decisive.

