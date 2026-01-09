Campioana Angliei a anunțat oficial achiziționarea lui Antoine Semenyo, de la Bournemouth, după ce a acceptat să achite clauza de reziliere în valoare de 65 de milioane de lire sterline, aproximativ 75 de milioane de euro.



Manchester City a „spart” 75 de milioane de euro pe Semenyo



Clauza era valabilă doar până pe 10 ianuarie, astfel că oficialii de pe Etihad au grăbit mutarea și au virat banii în această săptămână.



Așa cum confirmase și antrenorul Andoni Iraola, Semenyo a disputat ultimul său meci pentru Bournemouth miercuri seară, contra lui Tottenham, scor 3-2, meci transmis în direct pe VOYO.

