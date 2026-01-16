Premier League se vede pe VOYO



Manchester City dă lovitura și îi ”fură” transferul lui Liverpool: ”Asta s-a întâmplat în ultimele 12 ore”



Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris vineri după-amiază pe rețelele social media faptul că Manchester City avansează în negocierile cu Marc Guehi, stoperul dorit și de Liverpool.



Englezul, cotat la 55 de milioane de euro de site-urile de specialitate, este căpitanul lui Crystal Palace, unde mai are contract doar până la finalul actualei stagiuni.



Pentru City, dacă se va concretiza transferul, Guehi vine mănușă în compartimentul defensiv, având în vedere că Josko Gvardiol, Ruben Dias și John Stones sunt toți ”rupți”.



”Manchester City avansează în negocierile pentru Marc Guehi, după ce în ultimele 12 ore a fost făcută o abordare importantă.



Manchester City i-a prezentat lui Guehi o propunere importantă din punct de vedere contractual și este, de asemenea, pregătită să avanseze și discuțiile cu Crystal Palace.



Transferul este acum mai aproape de finalizare pentru Manchester City”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.



Manchester City, în clasament



Formația dirijată de Pep Guardiola se situează pe poziția secundă în clasamentul din Premier League cu 43 de puncte obținute după 21 de etape desfășurate.



13 victorii, patru remize și patru eșecuri a înregistrat până cum Manchester City, care se află la șase lungimi în spatele liderului Arsenal.

